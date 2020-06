Smer-SD vyzval Pellegriniho poslancov, aby vrátili funkcie, ktoré za stranu získali v parlamente

Mandáty nezískali ako súkromné osoby

Pellegriniho nová strana

18.6.2020 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) vyzvala odchádzajúcich poslancov Národnej rady SR (NR SR) , aby vrátili funkcie, ktoré za stranu získali v parlamente. Ako informuje vo svojom profile na sociálnej sieti, nemôžu zakladať novú politickú stranu a zároveň byť členmi Smeru-SD.Strana tým reagovala na stredajšiu tlačovú konferenciu podpredsedu NR SR Petra Pellegriniho , na ktorej vyhlásil, že k jeho vznikajúcemu politickému subjektu sa pridávajú poslanci parlamentu Richard Raši „Týmto de facto vyjadrili, že prestávajú byť členmi strany Smer-SD a takto to aj vníma strana. Nemôžu zakladať novú politickú stranu a zároveň byť členmi strany Smer-SD. Vyzývame poslancov, ktorí sa prezentovali ako úprimný, nový politický subjekt, aby sa takto úprimne a novo postavili aj k svojim mandátom. Tie nezískali ako súkromné osoby, ale vďaka účasti na kandidátke strany Smer-SD. Preto by mali zvážiť vrátenie funkcií, ktoré získali v NR SR," píše opozičná strana v stanovisku.Strana a jej predstavitelia odmietajú zúžiť politickú diskusiu len na debaty s odídencami, „akoby to boli hlavné a zásadné problémy Slovenska". „Práve v čase koronakrízy, kedy by naša vlasť potrebovala čo najviac konkrétnych riešení, napríklad pre zamestnanosť, zdravotníctvo, sociálnu ekonomiku, hospodárstvo, nie je namieste zaoberať sa samými sebou. Ak sa rozhodli odísť zo strany, ktorá im počas 20 rokov ponúkala priestor na sebarealizáciu, tým považujeme túto tému za uzavretú a žiadame médiá, aby rešpektovali naše rozhodnutie, že sa nebudeme zúčastňovať týchto debát o strane Smer-SD," priblížila opozičná strana.Všetkým členom Smeru-SD i sympatizantom sociálnej demokracie, ktorí ju podporujú, strana ďakuje. Na záver doplnila, že bude pokračovať v razantnej, konštruktívnej a ľavicovej opozičnej politike.Pellegrini 10. júna oznámil, že sa vzdal funkcie podpredsedu Smeru-SD, ktorého členom bol 20 rokov. Svoje rozhodnutie označil za jedno z najťažších v doterajšej politickej kariére.Zdôraznil, že si už nevedel predstaviť vedenie strany v tandeme s jej doterajším predsedom Robertom Ficom.Na stredajšej tlačovej konferencii potvrdil, že založí novú politickú stranu bez sponzorov v pozadí, ktorá bude silno antifašistická. Zaregistrovaná by mohla byť podľa jeho slov na jeseň.Predsedu Smeru-SD Roberta Fica mrzí, že odchádzajúca skupina poslancov NR SR triešti a oslabuje sociálnu demokraciu na Slovensku.