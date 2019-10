Na prepravu športovcov na OH 2020 využijú špeciálne vozidlá

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 10. októbra (TASR) - Na prepravu športovcov počas OH 2020 a PH 2020 v Tokiu využijú špeciálne automatizované bezemisné vozidlá Toyota e-Palette. Tie urýchlia transport v priestoroch olympijskej dediny.uviedol šéf projektového vývoja Takahiro Muta.Vďaka veľkým dverám a elektrickým rampám sa športovci dostanú do vozidla ľahko a rýchlo. Do jednej Toyoty e-Palette, ktorá bude schopná vyvinúť rýchlosť 12 míľ za hodinu, sa zmestí maximálne 20 pasažierov.