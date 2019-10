J. Ganus: V dátach z moskovského laboratória mohli byť tisíce zmien

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 10. októbra (TASR) - Dáta, ktoré získala Svetová antidopingová agentúra (WADA) z moskovského laboratória, mohli obsahovať až tisíce zmien. Priznal to šéf Ruskej antidopingovej agentúry (RUSADA) Jurij Ganus v rozhovore pre nemecké periodikum Der Spiegel.Podľa jeho slov sa s dátami manipulovalo na prelome rokov 2018 a 2019, keď WADA čakala na ich sprístupnenie. Zásahy sa mohli týkať aj mien športovcov.citoval Ganusa portál insidethegamez.biz.Sprístupnenie dát z moskovského laboratória bolo jednou z podmienok WADA pre opätovné začlenenie RUSADA do celosvetovej organizácie. Rusi ich vydanie viackrát odložili, napokon však stihli termín a WADA ich prijala späť. Po analýze však odhalili nezrovnalosti. Ganus už skôr zverejnil podozrenie, že s dátami manipulovali ruské štátne orgány, ktoré mali dokumenty pod dohľadom.WADA v súvislosti s prípadom oslovila ruského ministra športu Pavla Kolobkova.uviedol Kolobkov.Ak WADA nebude spokojná s vysvetlením, môže RUSADU opäť suspendovať. To Rusom výrazne skomplikuje snahu očistiť sa z rozsiahleho dopingového škandálu, ktorý odhalili v roku 2015. V krajnom prípade ich nová kauza môže stáť aj účasť na budúcoročných olympijských hrách v Tokiu. To však musí schváliť exekutíva WADA, v ktorej figurujú členovia Medzinárodného olympijského výboru a ďalší predstavitelia športových odvetví, ktorí v minulosti nesúhlasili s najradikálnejším opatrením.