Na prestupovom trhu najaktívnejšia Chelsea, minula vyše 320 mil. eur

V zimnom prestupovom období boli najaktívnejšie futbalové kluby z anglickej Premier League. Najviac práce mal manažment Chelsea. Londýnčania minuli na nové posily viac ako najlepšie tímy z Francúzska, Španielska, Talianska a Nemecka dokopy. Zvyšné elitné európske kluby boli v tomto prestupovom okne skromnejšie.





Už v lete sa po prebratí "The Blues" americkým majiteľom Toddom Boehlym a spoločnosťou Clearlake Capital pohybovalo vedenie klubu intenzívne na trhu s hráčmi. Podľa britských médií Chelsea minula v zimnom prestupovom období na posily takmer 350 miliónov dolárov (v prepočte 328 miliónov eur). Jej januárový výdavok nadväzuje na 305 miliónov USD, ktoré vynaložila na nové posily pred štartom tejto sezóny. Podľa webovej stránky transfermarkt.com vyplatili v uplynulých dňoch anglické kluby prestupové čiastky v súhrnnej hodnote 831 miliónov dolárov bez započítania platieb za hosťovania. Ostatné kluby zo štyroch popredných európskych líg minuli "iba" 263 miliónov dolárov.Agentúra AP zdôrazňuje, že január je tradične mesiacom na zrealizovanie veľkých transakcií s nafúknutými cenami, pretože v tejto fáze sezóny rastie zúfalstvo klubov v honbe za trofejami, ziskom miesteniek do európskych pohárových súťaží alebo za záchranou v lige. Kroky Chelsea sú dôkazom jej odhodlania zabezpečiť si miestenku v budúcej sezóne Ligy majstrov. V tomto ročníku sa jej zatiaľ nedarí podľa predstáv, po 20. kole Premier League figuruje v tabuľke na 10. mieste, pričom na prvú štvorku stráca 10 bodov. Ale ani prílev nových hráčov, vrátane Ukrajinca Mychajla Mudryka, za ktorého Chelsea zaplatila Šachtaru Doneck 100 miliónov eur, nemusí stačiť na to, aby sa tím Grahama Pottera dotiahol na vytúžené priečky. Ešte viac "vysolil" za 22-ročného argentínskeho reprezentanta Enza Fernandeza z Benficy Lisabon. Londýnčanov stál tento transfer 131 miliónov dolárov (121 mil. eur), čo je nový britský prestupový rekord. Prestup Fernandeza prišiel po vynikajúcich výkonoch stredopoliara pri triumfe Argentíny na MS v Katare. Či sa tieto investície "The Blues" vrátia, to ukážu najbližšie mesiace.K veľkým výdavkom Chelsea sa vyjadril pre agentúru DPA aj športový riaditeľ Borussie Dortmundu Sebastian Kehl. Označil ich za divoké: "Áno, sú divoké, to treba povedať. Sledoval som, čo robí Chelsea v uplynulých týždňoch a mesiacoch. Peniaze tam nehrajú rolu. My si na seba musíme zarobiť iným spôsobom. Preto nie sme v pozícii, aby sme robili takéto prestupy."Aktívny bol v januári aj líder Premier League. Arsenal Londýn posilnil svoje majstrovské ambície, keď z Brightonu získal útočníka Leandra Trossarda a prekvapujúco v závere prestupového termínu aj stredopoliara Jorginha, ktorého získal z konkurenčnej Chelsea. Nepodarilo sa mu však angažovať stredopoliara Brightonu Moisesa Caiceda. Na toho si musia "kanonieri" počkať do leta. Posilnili sa aj v defenzíve, z Talianska získali poľského obrancu Jakuba Kiwiora, ktorého slovenský fanúšik pozná z pôsobenia v MFK Žilina.Jeden z najzaujímavejších podpisov v tomto období dokončil Bayern Mníchov, keď na hosťovanie získal z Manchestru City obrancu Joaa Cancela. Dohoda zahŕňa aj opciu na kúpu portugalského reprezentanta za 76 miliónov dolárov. Bayern si tiež začiatkom mesiaca bezplatne zabezpečil podpis holandského reprezentanta Daleyho Blinda. Nemecké kluby zaplatili v januári za posily približne 74 miliónov dolárov.Barcelona sa sústredila na udržanie jedného zo svojich najtalentovanejších hráčov. Namiesto toho, aby priniesla nejaké veľké posily, líder La Ligy stihol podpísať zmluvu s Gavim, ktorému by v lete vypršal kontrakt. Tímy v Španielsku minuli počas tohto obdobia 30 miliónov dolárov, talianske kluby vyplatili 30,89 milióna dolárov. Celková prestupová suma klubov z Francúzska sa pohybuje na úrovni 128 miliónov dolárov.