Medzinárodný olympijský výbor sa ohradil voči kritickým slovám poradcu ukrajinského prezidenta

Ruské peniaze kupujúce olympijské pokrytectvo

Kritika aj zo strany Zelenského





Agentúra AP pripomenula, že Nemecko a Japonsko, agresori z druhej svetovej vojny, nedostali pozvánku na OH 1948 v Londýne. Juhoafrická republika bola zasa v rokoch 1964 až 1988 vylúčená z dôvodu rasistickej politiky apartheidu. MOV namiesto toho poukazuje na novší príklad športovcov z bývalej Juhoslávie, ktorí na OH 1992 v Barcelone súťažili ako „nezávislí športovci“, zatiaľ čo ich krajina bola počas občianskej vojny pod sankciami



Agentúra AP pripomenula, že Nemecko a Japonsko, agresori z druhej svetovej vojny, nedostali pozvánku na OH 1948 v Londýne. Juhoafrická republika bola zasa v rokoch 1964 až 1988 vylúčená z dôvodu rasistickej politiky apartheidu. MOV namiesto toho poukazuje na novší príklad športovcov z bývalej Juhoslávie, ktorí na OH 1992 v Barcelone súťažili ako „nezávislí športovci“, zatiaľ čo ich krajina bola počas občianskej vojny pod sankciami OSN

31.1.2023 (Webnoviny.sk) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) uviedol, že odmieta „ohováracie vyhlásenia“ zo strany Mychajla Podoľaka , poradcu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Ako referuje spravodajský web CNN, Podoľak kritizoval postoj MOV a jeho šéfa Thomasa Bacha , ktorý v ostatnom čase hľadá spôsoby, ako by mohli ruskí športovci súťažiť na budúcoročných olympijských hrách v Paríži.„MOV je propagátorom vojny, vraždenia a deštrukcie. MOV s potešením sleduje, ako Ruská federácia ničí Ukrajinu, ponúka Rusku platformu na podporu genocídy a povzbudzuje ich ďalšie zabíjanie. Ruské peniaze kupujúce si olympijské pokrytectvo zjavne nemajú zápach ukrajinskej krvi. Je to tak, pán Bach?“ napísal Podoľak v pondelok na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.MOV sa voči tvrdeniam Zelenského poradcu ohradil, keď v utorňajšom vyhlásení pre CNN uviedol: „MOV čo najdôraznejšie odmieta tieto a ďalšie hanlivé vyhlásenia. Nemôžu slúžiť ako základ pre konštruktívnu diskusiu. Preto ich MOV nebude ďalej komentovať.“Ešte cez víkend kritizoval postoj MOV a Bacha aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten oznámil spustenie iniciatívy Maratón čestnosti , ktorého cieľom bude očistiť medzinárodné olympijské hnutie od pokrytectva a zabrániť akýmkoľvek pokusom umožniť návrat predstaviteľom Ruska naspäť do sveta športu. Bacha zároveň pozval na návštevu do zničeného ukrajinského mesta Bachmut.„Chcel som, aby sa na vlastné oči presvedčil, že nič také ako neutralita neexistuje. Olympijské princípy a vojna sú zásadne proti sebe. Zhováral som sa s ním niekoľkokrát. A nikdy som od neho nepočul, ako bude chrániť šport pred vojnovou propagandou, ak umožní ruským športovcom návrat do medzinárodných súťaží,“ poznamenal Zelenskyj.