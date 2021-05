Na presune Múzea SNP pod ministerstvo obrany sa pracuje už mesiace, tvrdí Naď. Mičev podľa neho klame

Nepodložené strašenie zamestnancov

Odchod Mičeva by múzeu pomohol

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.5.2021 - Na presune Múzea Slovenského národného povstania (SNP) pod rezort obrany sa pracuje už mesiace. O zmene správy múzea informoval minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) aj primátora Banskej Bystrice Jána Noska a zasadala k tomu aj Múzejná a galerijná rada Ministerstva kultúry SR.Šéf rezortu obrany tak na svojom profile na sociálnej sieti reagoval na vyjadrenia súčasného riaditeľa múzea Stanislava Mičeva, ktoré nazval klamstvami.Naď uviedol, že nie je pravda, že sa o snahe presunúť Múzeum SNP pod rezort obrany dozvedel riaditeľ múzea až z tlačovej besedy v stredu 5. mája.„Sám som sa s ním o tom rozprával v Banskej Bystrici priamo v Múzeu SNP presne 15. decembra 2020. Povedal mi vtedy, že už o tom vie a je rád, pretože už nechce ostať pod kultúrou ani deň, a že vie, že pod obranou bude múzeu SNP lepšie,“ napísal Naď. Minister dodal, že neeviduje žiadnu inú žiadosť o stretnutie od Mičeva.Minister obrany vysvetľoval aj tvrdenie Mičeva, že ministerstvo obrany vyhodí zamestnancov múzea a zníži im platy.„Klamstvo a klamstvo. Ničím nepodložené strašenie zamestnancov. Ak aj pri analýze činnosti nejaké duplikacie budú, tak ušetrené peniaze skončia v múzeu. Nemám pocit, že by dnes prekvitalo obrovskými investíciami a darilo sa mu. Stačí sa pozrieť na stav vystavených exponátov na nádvorí,“ skonštatoval Naď.Zdôraznil aj to, že ministerstvo obrany sa nebude starať len o vojenskú časť múzea. Podľa Naďa ide o „obrovské nepochopenie reálie, o čom je rezort obrany“.K prípadnému avizovanému odchodu riaditeľa múzea Naď uviedol, že tento krok môže múzeu iba pomôcť.Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) a minister obrany Jaroslav Naď na tlačovej besede 5. mája informovali, že sa Múzeum SNP stane súčasťou Vojenského historického ústavu, ktorý patrí pod Ministerstvo obrany SR.Prevod správy múzea pod rezort obrany by sa podľa Naďa mohol uskutočniť začiatkom roka 2022.