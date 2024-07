Na prístavné mesto Novorossijsk zaútočili námorné drony. Úrady vyzývajú obyvateľov, aby sa bezpečne ukryli

3.7.2024 (SITA.sk) - Námorné drony v noci na stredu zaútočili na ruské čiernomorské prístavné mesto Novorossijsk. Uviedli to ruské telegramové kanály Mash, Shot a Baza.Miestne úrady vyzvali obyvateľov, aby sa nezdržiavali pri oknách a aby sa ukryli do izieb, ktoré nie sú orientované k moru, alebo v izbách bez okien a so silnými múrmi. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda.Starosta Novorossijska Andrej Kravčenko miestnych obyvateľov varoval pred nebezpečenstvom útoku námorných dronov. Ulice v blízkosti nábrežia uzavreli a v meste vyhlásili vzdušný poplach. Obyvatelia mesta uviedli, že počuli výbuchy. V Novorossijsku je prístav ruskej Čiernomorskej flotily.