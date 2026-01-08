|
Štvrtok 8.1.2026
Meniny má Severín
Úvodná strana
|
|
08. januára 2026
Na Prístavnom moste sa zrazilo viacero áut, úsek je ťažko prejazdný a tvoria sa kolóny
Tagy: bratislavská policajná hovorkyňa bratislavská polícia Diaľnica D1 Dopravné obmedzenia Hromadná dopravná nehoda
Na diaľnici D1 sa na Prístavnom moste v smere na Zlaté piesky vo štvrtok ráno zrazilo viacero áut. Bratislavská policajná hovorkyňa
8.1.2026 (SITA.sk) - Na diaľnici D1 sa na Prístavnom moste v smere na Zlaté piesky vo štvrtok ráno zrazilo viacero áut.
Bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová upozornila, že úsek je ťažko prejazdný, premávka je vedená iba po krajnici a v mieste sa tvoria rozsiahle kolóny.
Vodičov žiadajú o trpezlivosť o zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom, prípadne aby využili alternatívnu trasu.
Bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová upozornila, že úsek je ťažko prejazdný, premávka je vedená iba po krajnici a v mieste sa tvoria rozsiahle kolóny.
Vodičov žiadajú o trpezlivosť o zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom, prípadne aby využili alternatívnu trasu.
