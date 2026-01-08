Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 8.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Severín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

08. januára 2026

Na Prístavnom moste sa zrazilo viacero áut, úsek je ťažko prejazdný a tvoria sa kolóny


Tagy: bratislavská policajná hovorkyňa bratislavská polícia Diaľnica D1 Dopravné obmedzenia Hromadná dopravná nehoda

Na diaľnici D1 sa na Prístavnom moste v smere na Zlaté piesky vo štvrtok ráno zrazilo viacero áut. Bratislavská policajná hovorkyňa



Zdieľať
611963441_1190367833290648_8763075359533511214_n e1767859757903 676x436 8.1.2026 (SITA.sk) - Na diaľnici D1 sa na Prístavnom moste v smere na Zlaté piesky vo štvrtok ráno zrazilo viacero áut.


Bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová upozornila, že úsek je ťažko prejazdný, premávka je vedená iba po krajnici a v mieste sa tvoria rozsiahle kolóny.

Vodičov žiadajú o trpezlivosť o zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom, prípadne aby využili alternatívnu trasu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Na Prístavnom moste sa zrazilo viacero áut, úsek je ťažko prejazdný a tvoria sa kolóny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bratislavská policajná hovorkyňa bratislavská polícia Diaľnica D1 Dopravné obmedzenia Hromadná dopravná nehoda
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Volá vám číslo zo Spojeného kráľovstva? Polícia radí nezdvíhať
<< predchádzajúci článok
Exotika sa stala bežnou súčasťou dovoleniek. Aké destinácie preferovali Slováci v roku 2025?

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 