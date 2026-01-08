|
Štvrtok 8.1.2026
Meniny má Severín
|
08. januára 2026
Volá vám číslo zo Spojeného kráľovstva? Polícia radí nezdvíhať
Podľa polície ide o sieť premyslených, zahraničných podvodníkov, ktorí sú takmer nepostihnuteľní.
Slovákom volajú podozrivé čísla zo zahraničia, najmä zo Spojeného kráľovstva. Po zodvihnutí sa im ozve nahratý slovenský hlas, ktorý oznámi, aby si pridali ich telefónne číslo v službe Whatsapp. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Predpokladáme, že ak by ste tak spravili a komunikovali s týmto číslom, postupne by od vás podvodník žiadal pod rôznymi zámienkami vaše osobné údaje alebo údaje z platobnej karty,“ priblížili policajti.
Polícia radí, nikdy takéto čísla nedvíhať a nikdy nevolať naspäť. „Ak vám v zahraničí žije rodina, tak jej čísla určite máte uložené,“ podotkli policajti s tým, že ak sa s dotyčným bude chcieť niekto spojiť zo zahraničia, tak by mu poslal esemesku, ak nebude dvíhať.
Podľa polície ide o sieť premyslených, zahraničných podvodníkov, ktorí sú takmer nepostihnuteľní. „Preto ich hovory ignorujte. Skoro už každý telefón umožňuje blokáciu čísel, preto tak učiňte. Ak nepomôže ani to, o týchto číslach upovedomte svojho operátora,“ uviedli policajti.
