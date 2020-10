Na prítomnosť rakúskych vojenských medikov stačí súhlas vlády, ide o humanitárnu pomoc

Vyššia operatívnosť

Rakúšania v Petržalke

31.10.2020 (Webnoviny.sk) - Ústava SR priznáva parlamentu všeobecnú právomoc vysloviť súhlas s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR. Zároveň priznáva vláde osobitnú právomoc rozhodnúť o súhlase s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR v špecifických situáciách, okrem iného na účel humanitárnej pomoci.Pre agentúru SITA to uviedol Vincent Bujňák z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Takéto rozdelenie právomocí podľa neho vychádza z potreby po vyššej operatívnosti rozhodovacej činnosti v prípadoch, keď si to okolnosti vyžadujú.„Kontrolná právomoc parlamentu voči vláde takýmto rozdelením právomocí ostáva zachovaná,“ zdôraznil Bujňák.Prítomnosť vojenských medikov z Rakúska na celoplošnom testovaní sa podľa právnika chápe tak, že jej účelom je humanitárna pomoc v čase, keď sú pre pandémiu ohrozené životy a zdravie ľudí, a preto nie je potrebný súhlas Národnej rady SR , postačí len súhlas vlády.„Pokiaľ parlamentná opozícia chápe pojem humanitárna pomoc odlišne, vie cez návrh skupiny 30 poslancov iniciovať pred ústavným súdom konanie o výklade, ktorý bude následne všeobecne záväzný,“ dodal Bujňák.Pri celoplošnom testovaní obyvateľov Slovenska na koronavírus, ktoré sa koná 31. októbra a 1. novembra, pomáhajú aj príslušníci ozbrojených síl Rakúskej republiky.Vyplýva to z uznesenia Ministerstva obrany SR , ktoré v piatok schválila vláda. Počas víkendu na Slovensku asistuje 33 vojenských medikov z Rakúska.Ako po rokovaní vlády uviedol premiér Igor Matovič OĽaNO ) vo svojom profile na sociálnej sieti, rakúski medici majú byť súčasťou odberových tímov v bratislavskej Petržalke. S testovaním pomáha SR tiež 200 zdravotníkov z Maďarska.