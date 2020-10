Rakúske gastro prevádzky sa pripravujú na zatvorenie, od vlády žiadajú urýchlené kompenzácie tržieb

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.10.2020 (Webnoviny.sk) - Prevádzkovatelia gastro podnikov v Rakúsku vyzývajú vládu, aby im v prípade zavedenia plošnej karantény urýchlene vyplatila 75 percent tržieb vykázaných za november uplynulého roka.V takomto prípade by odvetvie nemuselo prepúšťať, uviedol v piatok člen vedenia Rakúskej obchodnej komory Mario Pulker zodpovedný za segment gastronómie. Reštaurácie a iné gastro prevádzky sa už podľa neho pripravujú na to, že v novembri na štyri týždne zatvoria, hoci si to neželajú.„V zásade nechceme zatvárať, zatvorenie ale vyzerá realistickejšie,“ uviedol Pulker pre agentúru APA.Konkrétne odporúčanie, ako postupovať vo vzťahu k zamestnancom, zhruba 50-tisíc členských podnikov nedostalo. Situácia je veľmi nejasná, každý prevádzkar sa musí sám rozhodnúť, čo spraví a či dokáže udržať zamestnancov, povedal Pulker. Po prvej vlne plošných karanténnych opatrení ale už odvetvie nemá finančné rezervy, upozornil predstaviteľ hospodárskej komory.Nové opatrenia v boji proti pandémii má oznámiť rakúska vláda v sobotu okolo poludnia. Podľa agentúry APA sa očakáva, že gastronomické zariadenia budú môcť v najbližších týždňoch obsluhovať zákazníkov iba prostredníctvom donáškových služieb.