Na proces s Pavlom R. a bosmi podsvetia sa akreditovalo 45 novinárov

Bratislava 21. mája (TASR) - Na prvé hlavné pojednávanie v kauze prípravy vraždy Silvie Volzovej, v ktorej figurujú ako obžalovaní exminister hospodárstva a bývalý riaditeľ TV Markíza Pavol R., na doživotne odsúdený banskobystrický bos Mikuláš Č., jeho komplic Miloš K. a rovnako na doživotie odsúdený bos bratislavskej skupiny sýkorovcov Róbert L. alias Kýbel sa akreditovalo 45 zástupcov médií.Proces sa začne vo štvrtok (23. 5.) za prísnych bezpečnostných opatrení pred senátom Okresného súdu Bratislava II, avšak v pojednávacej miestnosti bratislavskej väznici - Ústavu na výkon väzby (ÚVV) a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS).uviedol na otázku TASR hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak. Pokyny na akreditáciu sa nachádzali na webovej stránke OS Bratislava II od utorka 14. mája a akreditovať sa bolo možné do popoludňajších hodín tohto utorka.sprostredkoval TASR hovorca Adamčiak odpovede zákonného sudcu v tejto kauze Pavla Juhása."Zasadacia miestnosť ústavu bola prerobená a vytvorená na účely súdnych pojednávaní pre zníženie možnosti vzniku mimoriadnych udalostí týkajúcich sa pojednávaní a predvádzaní obvinených na tieto pojednávania pri páchaní závažnej trestnej činnosti ešte v roku 2000," povedala v utorok pre TASR riaditeľka Odboru komunikácie Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Katarína Nováková.V uvedenej pojednávacej miestnosti bratislavskej väznici v minulosti súdili ukrajinsko-slovenský gang Volodymyra Y. obžalovaného z piatich vrážd, gang kyselinárov, zločineckú skupinu na doživotie odsúdeného zemplínskeho bosa Branislava A. a ďalších troch obžalovaných (medzi nimi aj Karol M. v súčasnosti stále na úteku v Belize, pozn. TASR) v dlhoročnej kauze dvojnásobnej vraždy v Moste pri Bratislave či východoslovenskú zločineckú skupinu Róberta Okoličányho, ktorý je odsúdený na doživotný trest odňatia slobody a stále aktuálne na úteku, v pátraní. Ako jeden z prvých procesov sa tu uskutočnilo v roku 2000 až 2001 paradoxne pojednávanie pred senátom Najvyššieho súdu (NS) SR s banskobystrickým bosom Mikulášom Č., následne aj proces s obžalovanými v kauze tunelovania Devín banky a to pred senátom bývalého Špeciálneho súdu(ŠS).priblížila Nováková.Predsedom senátu v tejto kauze je sudca OS Bratislava II Juhás a dozorovým prokurátorom je prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave Michal Šúrek. Obžalobu podal koncom minulého roka. Dva razy sa neúspešne pokúšal, aby Pavol R. bol vo veci prípravy vraždy stíhaný väzobne. Proces je okrem štvrtka naplánovaný aj na piatok (24. 5.)V prípade Pavla R. ide po prvý raz v histórii Slovenska, že pred súdom bude stáť bývalý člen vlády obžalovaný z pokusu o vraždu, a to svojej bývalej spoločníčky Volzovej. V minulosti slovenské súdy pojednávali a pojednávajú vo veci viacerých exministrov obžalovaných v rozličných iných trestných veciach. Senát NS SR 15. novembra minulého roku odsúdil bývalých ministrov výstavby a regionálneho rozvoja Mariána Janušeka a Igora Štefanova. Janušeka odsúdil právoplatne na 11 rokov a Štefanova na deväť rokov. Súd ich uznal za vinných z trestných činov machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Štefanov a Janušek boli odsúdení za kauzu nástenkový tender. Po prvý raz v histórii SR tak boli právoplatne odsúdení členovia vlády.KS v Bratislave zase v septembri 2017 definitívne oslobodil bývalého ministra školstva Lászlóa Szigetiho spod obžaloby z trestného činu subvenčného podvodu. Na OS Bratislava I sa aktuálne zase koná hlavné pojednávanie s exministrom vnútra Gustávom K., ktorý figuruje ako hlavný obžalovaný v kauze zmareného referenda. V tomto prípade sa koná po zrušení Mečiarových amnestií. Hlavné pojednávanie je dočasne prerušené.Pred súdom však stáli v postavení žalobcov aj ďalší bývalí členovia slovenskej vlády, či už expremiér Robert Fico, bývalý minister spravodlivosti Štefan Harabin, exminister zdravotníctva Rudolf Zajac, bývalý predseda NR SR, nebohý Pavol Paška či exminister financií Ivan Mikloš. Išlo však o civilné spory na ochranu osobnosti, ktoré medzi sebou viedli politici alebo žalovali médiá a uplatňovali si ospravedlnenie a nemajetkovú ujmu.