Ružička: Až júnový summit dá odpovede, kto obsadí kľúčové pozície v EÚ

Na archívnej snímke František Ružička. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 21. mája (TASR) - Členské štáty EÚ sa v utorok v Bruseli zaoberali otázkami dlhodobého rozpočtu Európskej únie a prípravou júnovej Európskej rady, na ktorej by sa lídri po zohľadnení výsledkov volieb do Európskeho parlamentu (EP) mali dohodnúť na obsadení kľúčových pozícií v inštitúciách EÚ.Uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí František Ružička po skončení zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti.Spresnil, že rokovania ministrov boli v prvej časti debát zamerané na rozpočet EÚ s dôrazom na kapitolu venovanú globálnemu postaveniu EÚ a jej vonkajším vzťahom.vysvetlil Ružička.Dodal, že pre EÚ je v tomto kontexte dôležitá susedská politika, čiže vzťahy s krajinami západného Balkánu a východného partnerstva, kde SR naplno podporuje čo najužšie vzťahy s týmito krajinami, ich európsku perspektívu a spoluprácu s nimi, pretože ich demokracia a stabilita má priamy dopad na stabilitu a bezpečnosť Únie.Druhá časť ministerských rokovaní bola venovaná príprave júnovému summitu EÚ, ktorému bude na budúci týždeň (28.5) predchádzať mimoriadny summit venovaný výsledkom eurovolieb z 23. až 26. mája. Ružička upozornil, že júnový summit bude venovaný príprave strategickej agendy, fungovaniu Únie v najbližších rokoch, s čím budú spojené aj dohody o obsadení najvyšších postov v inštitúciách EÚ.zhodnotil slovenský diplomat proces výberu vhodných kandidátov do vrcholných pozícií v euroinštitúciách.Premiéri a prezidenti, s následným súhlasom europarlamentu, budú musieť vybrať predsedov Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Európskej rady, ako aj nového šéfa diplomacie EÚ a predsedu Európskej centrálnej banky (ECB).Ružička v tejto súvislosti zdôraznil význam prípravy strategickej agendy EÚ, lebo treba nájsť východisko z neschopnosti komunikovať čo vlastne EÚ pre občanov robí.uviedol Ružička.Na otázku, či sa Rada ministrov zaoberala vnútropolitickou krízou v Rakúsku, Ružička uviedol, že to nebolo predmetom rokovaní a dodal, že Rakúsko je vyspelá demokracia a dokáže sa vyrovnať so situáciou, do ktorej sa dostalo. Niektorí diplomati však v narážke na kauzu doterajšieho rakúskeho vicekancelára a šéfa Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinza-Christiana Stracheho pred novinármi uviedli, že je nebezpečné, keď demokraticky zvolené politické sily ohrozujú demokraciu v Európe tým, že podliehajúPodľa Ružičku aj táto situácia poukazuje na to, že treba viac komunikovať s ľuďmi a vyvarovať sa toho, aby hľadali alternatívy tam, kde nie sú.opísal situáciu.(spravodajca TASR Jaromír Novak)