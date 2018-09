Na prológu Okolo Slovenska zvíťazil Jungels

Na snímke víťaz prológu 62. ročníka medzinárodných etapových cyklistických pretekov Okolo Slovenska Bob Jungels z tímu Quick Step Floors v Poprade 12. septembra 2018. Foto: TASR Foto: TASR

Výsledky prológu Okolo Slovenska (1,6 km):



1. Bob Jungels (Lux./Quick-Step Floors) 2:02 min.

2. Yves Lampaert (Belg./Quick-Step Floors)

3. Christophe Laporte (Fr./Cofidis) - rovnaký čas ako víťaz

4. Julian Alaphilippe (Fr./Quick-Step Floors) +1 s

5. Fabio Jakobsen (Hol./Quick-Step Floors)

6. Jan Tratnik (Slov./CCC Sprandi Polkowice)

7. Kamil Gradek (POľ./CCC Sprandi Polkowice)

8. Niki Terpstra (Hol./Quick-Step Floors) všetci +2

9. Dušan Rajovič (Srb./Adria Mobil)

10. SCHINNAGEL Johannes Schinnagel (Nem./BORA - hansgrohe)

...

14. Erik BAŠKA (SR/Bora-hansgrohe) všetci +3

27. Patrik TYBOR +6

31. Juraj BELLAN (obaja Dukla B. Bystrica) +6

44. Adrián BABIČ +8, 54. Matúš ŠTOČEK (obaja SR) +9

56. Juraj SAGAN (Bora-hansgrohe) +9

61. Marek Čanecký +9

66. Samuel OROS (obaja Dukla B. Bystrica)) +10

95. Robert MALÍK (SR) +12

96. Ján Andrej Cully (Dukla B. Bystrica +12

98. Juraj MICHALIČKA +12

101. Juraj KARAS (obaja SR) +12

104. Martin HARING (Dukla B. Bystrica) +13

109. Stefan NOTA (SR) +14

113. Miklós SZABÓ (Pannon Cycling Team) +14

120. Martin MAHĎAR (Dukla B. Bystrica) +15

125. Juraj LAJCHA (SR) +16.

Prehľad etáp 62. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska:



streda, 12. septembra: prológ na 1,6 km (Poprad - Poprad)



štvrtok 13. septembra: 1. etapa (Poprad - Štrbské Pleso, 164,4 km) - horská



piatok 14. septembra: 2. etapa (Ružomberok - Dubnica nad Váhom, 192 km) - kopcovitá



sobota 15. septembra: 3. etapa (Dubnica nad Váhom - Nitra, 180 km) - zvlnená



nedeľa 16. septembra: 4. etapa (Nitra- Galanta, 157,2 km) - rovinatá

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 12. septembra (TASR) - Víťazom prológu 62. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska sa stal Bob Jungels. Luxemburský pretekár tímu Quick-Step Floors zvládol v stredu trať na námestí sv. Egídia v Poprade dlhú 1,6 kilometra za 2:02 minúty.Pred tímovým kolegom Yvesom Lampaertom z Belgicka mal náskok jednej stotiny sekundy. Najlepší zo Slovákov Erik Baška z tímu Bora-hansgrohe obsadil s časom 2:05 minúty 14. miesto.Najlepší Slovák z prológu absolvuje návrat po niekoľkomesačnej pauze.poznamenal Baška.Na pretekoch sa predstaví celkovo 17 slovenských pretekárov, najväčšie ovácie divákov pri stredajšom predstavovaní smerovali k Jurajovi Saganovi. Tomu však prológ nevyšiel ideálne, aj vinou zranenia skončil na 54. mieste.uviedol Sagan pre TASR.Víťaz prológu Jungels tak do štvrtkovej prvej etapy nastúpi v žltom drese vedúceho pretekára. Druhý v prológu Lampaert vyštartuje v bielom drese s modrými bodmi pre najlepšieho pretekára v bodovacej súťaži a tretí Laporte v bielom drese s červenými bodmi pre najlepšieho vrchára. Najlepší pretekár do 23 rokov v stredajšom prológu Fabio Jakobsen pôjde do horskej etapy v bielom drese a najlepší Slovák Erik Baška v drese s farbami slovenskej trikolóry.Elitných pretekárov z World Tour tímov by radi prekvapili jazdci zo zvyšných 19 družstiev. Majster Česka Josef Černý z tímu Elkov Author by sa rád umiestnil v prvej desiatke.uviedol Černý.Sympatický výkon predviedol Adrián Babič vo farbách slovenskej reprezentácie.poznamenal Babič.Pretekárov čaká celkovo päť etáp. Po úvodnom prológu na 1,6 km v uliciach Popradu nasleduje "Tatranská etapa" so siedmimi horskými prémiami a dojazdom na Štrbské Pleso (164,4 km). Sedem vrchárskych skúšok nasleduje aj v 2. etape z Ružomberka na futbalový štadión v Dubnici nad Váhom (191,7 km).V 3. etape pelotón absolvuje 180,6 zvlnených kilometrov do Nitry vhodných pre klasikárov a na záver dostanú šancu aj špurtéri s nedeľňajším cieľom v Galante (157,2 km). Celkovo čaká na cyklistov 696 km cez 111 miest a obcí Slovenska so 17 vrchárskymi a 12 rýchlostnými prémiami.