Španieli uvažujú o organizácii EURO 2028 alebo MS 2030

Madrid 12. septembra (TASR) - Španielsko uvažuje nad možnosťou zorganizovať finálový turnaj majstrovstiev Európy 2028 alebo majstrovstiev sveta 2030. Referovali o tom v stredu miestne médiá po stretnutí prezidenta FIFA Gianniho Infantina so španielskym premiérom Pedrom Sanchezom a prezidentom národnej federácie Luisom Rubialesom.Ako informovala agentúra AP, pri snahe uchádzať sa o svetový šampionát existuje možnosť, že by sa oň uchádzali v spoločnej kandidatúre s Portugalskom a Marokom. Majstrovstvá sveta sa konali v Španielsku v roku 1982, ME v roku 1964. Bilbao bude hostiť zápasy EURO 2020. Španieli spolu s Portugalčanmi kandidovali aj na MS 2018, tie ale napokon dostali Rusi.