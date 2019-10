Na promenáde v Sydney vystavia sochy slovenských a českých umelcov

Na snímke ľudia sa pozerajú cez inštaláciu "Viewfinder" od umelca Joela Adlera počas každoročnej výstavy Sculpture by the Sea 25. októbra 2019 na pláži Bondi v Sydney. Výstava potrvá do 10. novembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sydney 28. októbra (TASR) - Na pobrežnej promenáde v austrálskom Sydney vystavia sochy popredných českých a slovenských umelcov. TASR o tom v pondelok informovali organizátori výstavy, ktorá sa koná pri príležitosti 30. výročia československej Nežnej revolúcie.Diela 12 českých a slovenských sochárov budú predstavené verejnosti v rámci už prebiehajúcej veľkej výstavy viac ako 100 skulptúr z celého sveta s názvom Sculpture by the Sea, Bondi 2019. Výstava je inštalovaná na dvojkilometrovom úseku sydneyskej promenády Bondi-Taramana na pobreží oceánu a prebieha od 24. októbra a 10. novembra.uviedli organizátori.Prehliadka diel českých a slovenských sochárov by mala byť vrcholom celej tohtoročnej výstavy Sculpture by the Sea (Sochy pri mori).Svoje diela by na nej mali predstaviť slovenskí umelci Viktor Frešo, Ľubomír Mikle a Monika a Bohuš Kubinskí. Spomedzi českých tvorcov budú zastúpení David Černý, Václav Fiala, Jakub Geltner, Monika Horčicová, Krištof Kintera, Jana Kroftová, Lukáš Rittstein a Barbora Šlapetová.Výstavu na pobrežnej promenáde v Sydney podporili vlády ČR a SR a tiež nadácia Howarth Foundation.