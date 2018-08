Na protestoch v Rumunsku sa opäť zišli desaťtisíce ľudí

Na snímke kolízia medzi demonštrantmi a členmi poriadkovej polície na protivládnom proteste v Bukurešti v piatok 10. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bukurešť 12. augusta (TASR) - Napriek tvrdému zásahu polície proti demonštrácii Rumunov žijúcich v zahraničí, pri ktorom v noci na piatok v Bukurešti utrpelo zranenia 455 ľudí, vyšli v rumunskej metropole aj v sobotu večer do ulíc desaťtisíce ľudí. Opäť žiadali okrem iného okamžitú rezignáciu vlády pod vedením sociálnodemokratickej premiérky Vioricy Dancilaovej a vypísanie nových volieb, informovala agentúra APA.V Bukurešti sa pred sídlom vlády zhromaždilo približne 50.000 ľudí. Skandovali heslá ako "",, "My sme ľud", "Preč s mafiánskou vládou",čiHnev demonštrantov je namierený aj voči šéfovi sociálnych demokratov (PSD) Liviovi Dragneovi, odsúdenému za korupciu.Vzhľadom na to, že polícia použila v piatok pri zásahu slzotvorný plyn, veľká časť demonštrantov si priniesla ochranné masky.Policajtov bolo v uliciach Bukurešti ešte viac ako v piatok večer, ale tentoraz voči nim nezasiahli, uviedla APA.Okrem Bukurešti sa demonštrácie konali aj v mestách Kluž, Sibiu, Jasy, Temešvár a Brašov. Mnohí z ich účastníkov vyjadriliz policajného násilia voči bukureštským demonštrantom.Rumunská ministerka vnútra Carmen Danová sa k zásahu v Bukurešti vyjadrila až v sobotu popoludní. Na otázky novinárov neodpovedala, zato obšírne informovala o stave štyroch zranených policajtov. Ani slovom však nespomenula stovky zranených demonštrantov. Tiež tvrdila, že polícia postupovalaa zasahovala. Prezidenta Klausa Johannisa kritizovala za jeho slová opostupe polície.Ozval sa aj Dragnea, ktorý zodpovednosť za dramatické udalosti predchádzajúceho dňa pripísal hlave štátu a opozícii. Prezident je podľa neho, pretože spolu s opozičnými stranami ľudí systematicky štve protiOpozícia žiada zvolanie mimoriadneho zasadnutia parlamentu, na ktorom by bol zriadený výbor na vyšetrenie brutálnej policajnej operácie.