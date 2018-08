Palestínski rybári protestovali proti námornej blokáde pásma Gazy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Gaza 12. augusta (TASR) - Skupina palestínskych rybárskych člnov, ktorá plávala pri pobreží pásma Gazy na protest proti izraelskej námornej blokáde tejto pobrežnej enklávy, sa v sobotu strela s varovnými výstrelmi izraelského vojenského námorníctva. Podľa agentúry Reuters to oznámili organizátori plavby.Približne 20 rybárskych člnov vyplávalo z prístavu mesta Gaza k námornej hranici s Izraelom. Ministerstvo zdravotníctva v pásme Gazy uviedlo, že neboli hlásené žiadne obete.Hovorkyňa izraelskej armády uviedla, že námorné sily adresovali člnom slovné varovania pred tým, ako strieľali do vzduchu.Palestínski svedkovia povedali, že niektorí na člnoch podpálili pneumatiky a hodili ich do mora, aby plávali k námornej hranici, pred tým, ako k nim dorazili štyri izraelské plavidlá.Izrael uvádza, že jeho námorná blokáda Gazy má za cieľ zabrániť dodávkam zbraní pre militantné skupiny vrátane hnutia Hamas, ktoré vládne v tomto palestínskom pásme. Izrael a západné krajiny označujú Hamas za teroristickú organizáciu.Izrael a Egypt uplatňujú s odvolaním sa na bezpečnostné dôvody prísne obmedzenia, pokiaľ ide o pozemné priechody s Gazou. Pásmo, v ktorom žijú na malom území vyše dva milióny Palestínčanov, sa v dôsledku blokády nachádza v stave závažnej hospodárskej krízy.OSN a Egypt súčasne vedú snahy o sprostredkovanie dlhodobého prímeria medzi Izraelom a Hamasom, medzi ktorými vypukli od roku 2008 už tri vojny. Prípadná dohoda by mala riešiť aj humanitárne otázky v Gaze a zlepšenie tamojšej ekonomickej situácie.