Na prvom mieste, nový podcast na scéne

26.10.2021 (Webnoviny.sk) - S ľuďmi, o ľuďoch a pre ľudí. Taký je Lidl a tiež nový podcast z produkcie ZAPO.Jedinečný obsah, známa moderátorka, zaujímaví hostia a nahliadnutie do kuchyne jedného z najatraktívnejších zamestnávateľov na Slovensku. Také sú základné ingrediencie nového podcastuz dielne produkčnej spoločnosti ZAPO, ktorý vznikol v spolupráci s obchodným reťazcom Lidl.Prečo? Diskont hrdo prezentuje, že na prvom mieste má ľudí. A prečo podcast? Lidl sa dlhodobo snaží prinášať do verejnej diskusie dôležité témy, ako nedávno diverzitu a inklúziu. Podcast ako jedno z úspešných nových médií má rozšíriť povedomie o spomenutých otázkach medzi ďalších ľudí. "V Lidli sa radi spájame s najlepšími a spoločne zdolávame náročné výzvy. Preto máme najlepších zamestnancov, s ktorými sa nám darí denne poskytovať kvalitný tovar a služby našim zákazníkom. A rovnako preto sme sa rozhodli spoločne so ZAPO sprostredkovať poslucháčom podcastov zaujímavé príbehy k najväčším výzvam meniacej sa spoločnosti. Pôjde o témy, ktoré zatiaľ nemajú v médiách dostatočný priestor," uviedla Zuzana Baloghová, vedúca úseku HR Processes Lidl Slovenská republika, ktorá je zároveň prvou ambasádorkou pre diverzitu a inklúziu v slovenskom retaile.Na prvom mieste v novom podcaste budú vždy ľudia a ich príbehy. Moderátorkou je Veronika Cifrová Ostrihoňová, ktorá sa s hosťami bude venovať každodenným, no žiaľ nesamozrejmým témam. Aj ona vyzdvihla snahuinšpirovať: "Teší ma, že v rámci tohto podcastu otvoríme dôležité spoločenské témy, ktoré možno nemajú toľko priestoru, ale je dôležité o nich hovoriť. Vďaka tomu, tak môžeme motivovať firmy byť modernejším a lepším miestom." V prvej epizóde sa poslucháči dozvedia o všetkom podstatnom na tému "platová rovnosť", v nasledujúcich dieloch o pracujúcich rodičoch samoživiteľoch, sabbaticale, work-life-balance a tiež o ženách vo vysokých manažérskych pozíciách. Popri zamestnancoch Lidla sa môžete tešiť aj na známych zaujímavých hostí ako psychologičku Hanu Ševčíkovú , herečku Barboru Švidraňovú či moderátorov Mateja "Sajfu" Cifru a Moniku Zázrivcovú.Novú epizódunájdete vo všetkých streamovacích službách každé dva týždne. Prvá bude "on air" v pondelok 25. októbra. V roku 2021 prislúcha na tento dátum na Slovensku deň platovej (ne)rovnosti, deň od ktorého pracujú ženy v porovnaní s mužmi do konca roka zadarmo. Na Slovensku totiž, žiaľ, ešte stále existujú výrazné platové nerovnosti v odmeňovaní mužov a žien. Preto sa prvá epizóda nového podcastu bude venovať práve equal pay. "V Lidli nerobíme vôbec žiadne rozdiely, u nás sú si všetci rovní. Taktiež sa snažíme podporovať naše kolegyne a kolegov vo všetkých, aj tých náročnejších životných situáciách a vytvárať také podmienky, aby sme aj ako zamestnávateľ boli správnou voľbou pre každého," povedala Zuzana Baloghová a dodala: "Patríme medzi najväčších zamestnávateľov na Slovensku a sme firmou, ktorá má zodpovednosť vpísanú vo svojej DNA a nebojí sa postaviť za svoj názor. Chceme ľudí posmeliť a ukázať, že zmena k lepšiemu je možná a preto veríme, že tento podcast bude inšpiráciou pre ľudí i pre firmy."Slovenský Lidl je päťnáobným Top Employerom a trojnásobným víťazom prestížnej domácej ankety najzamestnávateľ. Za svoje aktivity vo vzťahu k zamestnancom získal diskont aj ocenenie Via Bona a je tiež signatárom Charty diverzity. V roku 2021 sa Lidl prihlásil k téme diverzity a inklúzie – usporiadal virtuálnu konferenciu, stretnutia s mnohými mimovládnymi organizáciami a predstavil vôbec prvú ambasádorku pre diverzitu a inklúziu v slovenskom retaile.Informačný servis