Blaha označil Sulíka za maximálneho „patlala” a pýta si, či si ranč kúpil za korupčné peniaze

26.10.2021 (Webnoviny.sk) - Minister hospodárstva Richard Sulík je podľa opozičného poslanca za stranu Smer-SD Ľuboša Blahu neoliberálny sociopat, ktorý nemá čo robiť vo vláde.Ako ďalej Blaha uviedol počas rozpravy v parlamente, Sulík absolútne nezvláda energetickú krízu a zdražovanie. „Považujem vás za maximálneho patlala,” skonštatoval Blaha.Austrálsky ranč šéfa liberálov označil ze veľkú tému. „Pravdou ostáva, že ste minister vlády a nie krokodíl Dundee," odkázal Sulíkovi.Blaha spochybnil aj Sulíkove vyjadrenia o tom, že je čestným človekom. Pripomenul mu jeho pôsobenie vo firme OLO, ale aj dávne stretnutie s Mariánom Kočnerom „Za aké peniaze si ich kúpil (ranč v Austrálii - poznámka agentúry SITA), neboli to Kočnerove peniaze, neboli to korupčné peniaze?" pýtal sa v pléne opozičný politik.Podľa Blahu plánuje Sulík „utiecť" do Austrálie a tento fakt označil za arogantný a neľudský. „Na seba zjavne myslí, ale na ľudí na Slovensku nie," uzavrel Blaha.