|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 21.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Blahoslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. marca 2026
Na pultoch známej siete predajní sa objavila škodlivá naberačka na špagety, obsahuje nadlimit niklu
Tagy: Nebezpečné výrobky
Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje na škodlivý výrobok. Ide o naberačku na špagety značky Livarno, EAN kód: 4052916276211, iné ...
Zdieľať
20.3.2026 (SITA.sk) - Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje na škodlivý výrobok. Ide o naberačku na špagety značky Livarno, EAN kód: 4052916276211, iné označenie: Home Basic, krajina pôvodu: Holandsko, výrobca: Kapimex B.V. V tomto výrobku bola laboratórnou analýzou zistená migrácia niklu nad povolený limit.
Úrad informoval, že nemecká spoločnosť OWIM GmbH & Co. KG dodala tento výrobok do predajní Lidl vo viacerých štátoch vrátane Slovenska. Oznámenie o nevyhovujúcom výrobku dostal úrad z Írska. Tamojší kontrolný orgán nariadil stiahnutie tohto výrobku z trhu.
Úrad verejného zdravotníctva overuje stiahnutie tohto výrobku z trhu na Slovensku. Keďže sa však ešte stále môže nachádzať v niektorých obchodoch, úrad žiada spotrebiteľov, aby tento výrobok nekupovali. Ak si výrobok už zakúpili, nemali by ho používať, prípadne ho môžu vrátiť späť do miesta predaja.
Riziko z migrácie niklu z materiálov a predmetov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami pre bežnú populáciu je nízke. Zdravotné problémy však môže spôsobiť ľuďom, ktorí trpia alergiou na nikel. Môžu sa u nich objaviť alergické reakcie. Nikel je nielen kontaktný alergén. Reakciu môže vyvolať aj požití potraviny, do ktorej sa dostal napríklad migráciou.
Zdroj: SITA.sk - Na pultoch známej siete predajní sa objavila škodlivá naberačka na špagety, obsahuje nadlimit niklu © SITA Všetky práva vyhradené.
nasledujúci článok >>
Polícia upozorňuje na podvody zneužívajúce tváre osobností šoubiznisu, ktoré lákajú na kryptomeny
<< predchádzajúci článok
EASTER COLORS 2026 unikátna, pestrofarebná Veľkonočná kolekcia čokolád z manufaktúry ZAX
