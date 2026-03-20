Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 21.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Blahoslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

20. marca 2026

Na pultoch známej siete predajní sa objavila škodlivá naberačka na špagety, obsahuje nadlimit niklu


Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje na škodlivý výrobok. Ide o naberačku na špagety značky Livarno, EAN kód: 4052916276211, iné ...



Zdieľať
20.3.2026 (SITA.sk) - Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje na škodlivý výrobok. Ide o naberačku na špagety značky Livarno, EAN kód: 4052916276211, iné označenie: Home Basic, krajina pôvodu: Holandsko, výrobca: Kapimex B.V. V tomto výrobku bola laboratórnou analýzou zistená migrácia niklu nad povolený limit.


Úrad informoval, že nemecká spoločnosť OWIM GmbH & Co. KG dodala tento výrobok do predajní Lidl vo viacerých štátoch vrátane Slovenska. Oznámenie o nevyhovujúcom výrobku dostal úrad z Írska. Tamojší kontrolný orgán nariadil stiahnutie tohto výrobku z trhu.

Úrad verejného zdravotníctva overuje stiahnutie tohto výrobku z trhu na Slovensku. Keďže sa však ešte stále môže nachádzať v niektorých obchodoch, úrad žiada spotrebiteľov, aby tento výrobok nekupovali. Ak si výrobok už zakúpili, nemali by ho používať, prípadne ho môžu vrátiť späť do miesta predaja.

Riziko z migrácie niklu z materiálov a predmetov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami pre bežnú populáciu je nízke. Zdravotné problémy však môže spôsobiť ľuďom, ktorí trpia alergiou na nikel. Môžu sa u nich objaviť alergické reakcie. Nikel je nielen kontaktný alergén. Reakciu môže vyvolať aj požití potraviny, do ktorej sa dostal napríklad migráciou.


   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Polícia upozorňuje na podvody zneužívajúce tváre osobností šoubiznisu, ktoré lákajú na kryptomeny
<< predchádzajúci článok
EASTER COLORS 2026 unikátna, pestrofarebná Veľkonočná kolekcia čokolád z manufaktúry ZAX

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 