|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 21.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Blahoslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. marca 2026
Polícia upozorňuje na podvody zneužívajúce tváre osobností šoubiznisu, ktoré lákajú na kryptomeny
Tagy: Kryptomeny podvody
Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II sa od štvrtka zaoberajú trestným činom podvodu, ktorý im oznámila poškodená žena na jednom z ...
Zdieľať
20.3.2026 (SITA.sk) - Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II sa od štvrtka zaoberajú trestným činom podvodu, ktorý im oznámila poškodená žena na jednom z policajných oddelení. Ženu na sociálnej sieti zaujalo video, kde známa osobnosť slovenského šoubiznisu, televízny a divadelný herec, odporúča investovanie do kryptomien. Zvedavosť ju presvedčila, aby klikla na odkaz pod príspevkom a postupne vyplnila svoje kontaktné údaje.
„V krátkom čase ju kontaktoval neznámy muž z viacerých mobilných čísiel s informáciami o investovaní. Po sérii telefonátov mala poškodená žena previesť na cudzí bankový účet sumu v celkovej hodnote 21 251 eur,“ informovala o prípade hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave Silvia Šimková.
Polícia v súvislosti s týmto prípadom opäť pripomína opatrnosť zvlášť vtedy, ak sympatická a mediálne známa osobnosť ponúka „ľahký zárobok“. Zbystriť pozornosť treba aj vtedy, ak ide o zahraničný účet, väčšina podvodníkov využíva zahraničné banky.
Zdroj: SITA.sk - Polícia upozorňuje na podvody zneužívajúce tváre osobností šoubiznisu, ktoré lákajú na kryptomeny © SITA Všetky práva vyhradené.
„V krátkom čase ju kontaktoval neznámy muž z viacerých mobilných čísiel s informáciami o investovaní. Po sérii telefonátov mala poškodená žena previesť na cudzí bankový účet sumu v celkovej hodnote 21 251 eur,“ informovala o prípade hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave Silvia Šimková.
Polícia v súvislosti s týmto prípadom opäť pripomína opatrnosť zvlášť vtedy, ak sympatická a mediálne známa osobnosť ponúka „ľahký zárobok“. Zbystriť pozornosť treba aj vtedy, ak ide o zahraničný účet, väčšina podvodníkov využíva zahraničné banky.
Zdroj: SITA.sk - Polícia upozorňuje na podvody zneužívajúce tváre osobností šoubiznisu, ktoré lákajú na kryptomeny © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kryptomeny podvody
