 Sobota 21.3.2026
 Meniny má Blahoslav
24hodín v Skratke
Denník - Správy
 Z domova

20. marca 2026

Polícia upozorňuje na podvody zneužívajúce tváre osobností šoubiznisu, ktoré lákajú na kryptomeny


Tagy: Kryptomeny podvody

Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II sa od štvrtka zaoberajú trestným činom podvodu, ktorý im oznámila poškodená žena na jednom z ...



bitcoin 676x451 20.3.2026 (SITA.sk) - Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II sa od štvrtka zaoberajú trestným činom podvodu, ktorý im oznámila poškodená žena na jednom z policajných oddelení. Ženu na sociálnej sieti zaujalo video, kde známa osobnosť slovenského šoubiznisu, televízny a divadelný herec, odporúča investovanie do kryptomien. Zvedavosť ju presvedčila, aby klikla na odkaz pod príspevkom a postupne vyplnila svoje kontaktné údaje.


„V krátkom čase ju kontaktoval neznámy muž z viacerých mobilných čísiel s informáciami o investovaní. Po sérii telefonátov mala poškodená žena previesť na cudzí bankový účet sumu v celkovej hodnote 21 251 eur,“ informovala o prípade hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave Silvia Šimková.

Polícia v súvislosti s týmto prípadom opäť pripomína opatrnosť zvlášť vtedy, ak sympatická a mediálne známa osobnosť ponúka „ľahký zárobok“. Zbystriť pozornosť treba aj vtedy, ak ide o zahraničný účet, väčšina podvodníkov využíva zahraničné banky.


Zdroj: SITA.sk

Tagy: Kryptomeny podvody
  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 