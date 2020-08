Na Pustom hrade vo Zvolene vykonávajú aktuálne najväčší archeologický výskum na Slovensku

Našli aj denár kráľovnej Márie

Nepreskúmaný kontrolný blok

7.8.2020 (Webnoviny.sk) - Na Pustom hrade vo Zvolene sa uskutočňuje aktuálne najväčší archeologický výskum na Slovensku. Informuje o tom na svojom webe Slovenská akadémia vied (SAV) . Výskum realizuje Archeologický ústav SAV v spolupráci s Katedrou archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Aktuálne na hrade pracuje viac ako 50 ľudí denne. Medzi nimi je 20 študentov a 20 pracovníkmi SAV zapojených do Letnej školy archeológie a spolu s nimi aj ľudia v rámci projektu zapojenia nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva a murári.Výskum a obnova Pustého hradu pokračuje 29. sezónou. Ján Beljak z Archeologického ústavu SAV priblížil, že počas prác sa archeológom podarilo nájsť denár kráľovnej Márie a na kamennom dne celú zásobnicu z doby bronzovej.Pokračovala aj obnova veže a postupne sa opravujú interiérové steny z druhej polovice 12. storočia.„Začali sme aj výskum pri západnej stene veže č. 2 na Hornom Pustom hrade, kde sme našli zaujímavé architektonické články. Najbohatšia na nálezy je sonda 4/2020 umiestnená na vrcholovej plošine Horného hradu pri jeho východnej línii opevnenia,“ vysvetľuje archeológ.V nej sa našli mince z druhej polovice 13. storočia, hracia kocka, hroty šípov, pracky a ozdobné kovania. „V severnej časti tejto sondy sme našli kamennú podlahu po zrubovom objekte z 13. storočia,“ dopĺňa Beljak.Po 23 rokoch sa archeológovia s výskumom vrátili aj do veže vo východnej línii opevnenia horného hradu, kde ostal nepreskúmaný kontrolný blok.Okrem mince Bela IV. sa v nej našli podľa Beljaka „veľmi pekné výrobky z kosti a parohoviny“ a aj uhlíky, ktoré pomôžu so spresnením datovania jej vzniku.„Nálezové situácie priebežne dokumentujeme kresbovo, fotograficky, fotogrametricky, 3D-skenom a GPS,“ opisuje činnosti vedec. Dodal, že práce na Pustom hrade budú pokračovať aj v septembri a októbri.Výskum a obnova Pustého hradu sa uskutočňuje s podporou mesta Zvolen, Banskobystrického samosprávneho kraja, Ministerstva kultúry SR a Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny SR.