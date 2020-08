Založenie spoločnej maďarskej strany je víťazstvom zdravého rozumu, hodnotí politológ

Orbán chce slovenských Maďarov

Vysoká šanca na parlament

Simon je skôr sólový hráč

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.8.2020 (Webnoviny.sk) - Spojenie Strany maďarskej komunity (SMK) Mostu-Híd a hnutia Spolupatričnosť je víťazstvom zdravého rozumu. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave K dohode o vytvorení spoločnej maďarskej strany prišlo podľa Štefančíka aj vďaka tomu, že sa Béla Bugár stiahol z vedenia strany Most-Híd.Podľa politológa je to dôkazom toho, že roztrieštenosť maďarských strán bola spôsobená len osobnými animozitami a nie obsahovými rozpormi.Lídrom novej strany by mal byť podľa Štefančíka človek, ktorý dokáže osloviť Maďarov žijúcich na Slovensku, ale aj spolupracovať so Slovákmi.„Je dôležité, aby sa maďarské strany netlačili niekde smerom k Orbánovi a k takému autoritárskemu režimu, ktorý tam maďarský premiér nastolil. Aby išli skutočne demokratickou cestou, ktorá je momentálne viac typická pre Slovákov ako pre Maďarov,“ uviedol Štefančík.Maďarský premiér bude podľa neho robiť všetko preto, aby si získal Maďarov žijúcich na Slovensku.„Robí to cez futbal, robí to cez vzdelanie a bude to určite robiť aj cez politiku. Záleží na Maďaroch žijúcich na Slovensku, do akej miery mu to dovolia,“ dodal.Podľa Štefančíka majú spojené maďarské strany vysokú šancu dostať sa do parlamentu.„Myslím si, že typická maďarská karta, ktorá sa kedysi využívala na volebný boj, už nie je aktuálna. Napriek tomu ešte veľmi veľa Maďarov, najmä staršej generácie, volí na základe štátnej príslušnosti,“ uviedol politológ. Zsolta Simona sa k iniciatíve vytvoriť spoločnú maďarskú stranu zatiaľ nepripojilo.Štefančík si myslí, že to nesúvisí s obsahovými rozpormi medzi stranami, ale skôr so samostatným postupom predsedu fóra Simona.„Je to skôr taký sólový hráč, ako človek, ktorý by sa mal riadiť nejakým konsenzom. Nie je to prekážka, ale zasa to je osobná záležitosť medzi jednotlivými politikmi,“ povedal.O založení spoločnej maďarskej strany v piatok médiá informoval predseda strany SMK Krisztián Forró Líder Mostu-Híd László Sólymos priblížil, že všetky tri politické subjekty podpíšu 20. augusta v Komárne deklaráciu o vytvorení spoločnej strany.