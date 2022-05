Na Putina boli údajne spáchané neúspešné atentáty, druhý približne pred dvomi mesiacmi

23.5.2022 - Na ruského prezidenta Vladimira Putina bol v začiatkoch vojny na Ukrajine spáchaný atentát. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na šéfa ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Kyryla Budanova.Nedávno sa podľa neho uskutočnil druhý pokus o zlikvidovanie Putina. „Je to neverejná informácia. Absolútne neúspešný pokus, ale naozaj sa uskutočnil. Bolo to asi pred dvoma mesiacmi," citoval spomenutý web útržok z rozhovoru s Budanovom, ktorý by mali čoskoro zverejniť.