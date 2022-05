Spravte zo mňa fašistu, vyhlásil Matovič a hovorí aj o falošnej hre SaS

Opatrenia na pomoc rodinám

Verejný prísľub

23.5.2022 - Obraz o vládnej koalícii je omnoho horší ako skutočnosť. Ak budú mať koaliční partneri dobrý úmysel, koalícia môže vydržať.Vyhlásil to líder Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽANO) a minister financií Igor Matovič v rádiu Expres v relácii Braňo Závodský Naživo s tým, že dianie v koalícii zveličujú médiá.Matovič uviedol, že pri podpore opatrení na pomoc rodinám sa vytvorili dve koalície. V protirodinnej „šéfuje“ strana Sloboda a Solidarita (SaS) Republika a druhá je prorodinná koalícia, kde sú zvyšní koaliční partneri, nezaradení poslanci a niektorí poslanci zo strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) . „Menšia časť fašistov hlasuje za rodiny," povedal Matovič.Odmietol, že by „kolaboroval" s fašistami. „Spravte zo mňa fašistu," hovoril s tým, že je zodpovedný za všetko, ale pre neho sa ráta výsledok, všetko ostatné okolo ho nezaujíma.Matovič vravel o verejnom prísľube, že každému, ktokoľvek prejaví záujem, odpovie na otázky. Tie mal poslanec Martin Beluský ĽSNS ) a nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu . „Tak som splnil verejný prísľub, zodpovedal som otázky,“ podotkol. Minister tvrdil, že Beluský sa tri hodiny pýtal do hĺbky a koaličný partner SaS sa zaujímal o tému rodiny menej ako fašisti.Za „falošnú hru" označil postoj SaS k zvyšovaniu platov učiteľov. „My chceme zvýšiť učiteľom platy, len SaS to viac ako pol roka blokuje. Zdaňme hazard a dajme to učiteľom," vyhlásil. Podľa neho sa SaS rozhodla „chrániť bohatých, hazard a alkohol".