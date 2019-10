Na rakúskom Viennale si diváci môžu pozrieť aj Kapitána Dabača

Screenshot z filmu Kapitán Dabač, na snímke Ladislav Chudík. Foto: www.yotube.com Foto: www.yotube.com

Bratislava 24. októbra (TASR) - Medzinárodný filmový festival Viennale sa vo štvrtok začína vo Viedni. Okrem nových filmov z celého sveta uvádza aj rozsiahle retrospektívy filmov z histórie svetovej kinematografie. V tohtoročnom programe jeho retrospektívnej časti, zameranej na európske filmy s partizánskou tematikou, uvidia diváci aj dve slovenské diela - Kapitána Dabača Paľa Bielika a Zvony pre bosých Stanislava Barabáša. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ) Simona Nôtová.Viennale je najdôležitejším medzinárodným filmovým podujatím v Rakúsku a zároveň jedným z najstarších a najznámejších festivalov v nemecky hovoriacom svete.dodala s tým, že slovenské snímky Zvony pre bosých (1965) Stanislava Barabáša a Kapitán Dabač (1959) Paľa Bielika sa divákom predstavia popri svetoznámych filmoch, ako sú Rím, otvorené mesto (1945) Roberta Rosselliniho, Kanály (1957) Andrzeja Wajdu či Choď a pozeraj sa (1985) Elema Klimova.poznamenala Nôtová.Vojnová dráma Zvony pre bosých Stanislava Barabáša sa odohráva na konci druhej svetovej vojny a zobrazuje postoje vojakov z dvoch nepriateľských táborov, ktorí sa ocitnú uprostred beznádejne pustých hôr. Bielikov Kapitán Dabač je zasa drámou mladého dôstojníka slovenskej armády, ktorý si počas bojov na Ukrajine postupne uvedomuje hrôzy fašizmu. Po návrate na Slovensko sa zapojí do Slovenského národného povstania, no nedokáže prekonať postoj samotára ani pochybnosti o zmysle partizánskej činnosti.Súčasťou rozsiahlej retrospektívy filmov je aj prednáškový cyklus zameraný na partizánske filmy z východoeurópskych krajín. So svojimi prednáškami vystúpia odborníci z Rakúska, Slovinska, Chorvátska, Nemecka a Slovenska. To bude zastupovať Rastislav Steranka, riaditeľ Národného kinematografického centra SFÚ, ktorý stojí za výberom slovenských filmov a obe snímky vo Viedni osobne uvedie. Jeho prednáška nazvanása uskutoční 4. decembra na Inštitúte slavistiky na Viedenskej univerzite.