 Zmena vlastníka Markízy je vraj na spadnutie, v rokovaniach údajne zostal jediný záujemca

24.10.2019 - Televízia Markíza by mohla už onedlho dostať nového vlastníka. Podľa slovenských aj zahraničných médií je totiž predaj majoritného podielu americkej telekomunikačnej spoločnosti AT&T v matke Markízy, skupine Central European Media Enterprises (CME), na spadnutie. V rokovaniach o kúpe podielu pritom údajne zostal jediný záujemca, skupina PPF českého miliardára Petra Kellnera.

Investičné plány nekomentujú

„Rozhodnutie, či sa obe strany dohodli, môže byť oznámené počas nadchádzajúcich dní. Rokovania o kúpe majoritného podielu v CME vedie podľa dostupných informácií Kellner osobne. PPF svoje investičné plány však oficiálne nekomentuje,“ informovali napríklad minulý týždeň české Hospodářské noviny.Hoci americký telekomunikačný koncern, ktorý majoritu v CME vlastní cez svoju nedávnu akvizíciu WarnerMedia, predáva svoj podiel ako celok, televízie v jednotlivých krajinách, kde CME pôsobí, nemusia napokon dlhodobo definitívne zakotviť v Kellnerovej PPF. Dokončenie tejto akvizície by totiž otvorilo aj alternatívu ďalšieho odpredaja televízií na lokálnych trhoch, o čom sa v médiách takisto v minulosti špekulovalo.V prípade Markízy sa v minulosti skloňovalo viacero prípadných záujemcov. Medzi nimi boli aj slovenské finančné skupiny, ktoré už majú svoje mediálne domy. Aktuálne však svoj prípadný záujem o Markízu komentovať nechcú.

Penta chce rozvíjať vlastné projekty

V tejto súvislosti sa pritom v médiách hovorilo najmä o finančnej skupine Penta. Tá však nateraz informácie o akýchkoľvek rokovaniach o kúpe Markízy odmieta."Skupina Penta v tomto období nerokovala a ani nerokuje o možnom vlastníckom vstupe do skupiny CME," uviedol pre agentúru SITA hovorca skupiny Penta Gabriel Tóth s tým, že budúcnosť nekomentujú. "Čo sa týka budúcnosti, nechceme žiadne špekulácie v tomto smere komentovať. Nie je to pre nás aktuálna otázka," konštatoval Tóth.Penta, ktorá svoje mediálne akvizície zastrešila spoločnosťou News and Media Holding, sa chce podľa Tótha v súčasnosti sústrediť predovšetkým na ich rozvoj. "Z pohľadu možných akvizícií na mediálnom trhu nie, neriešime ich, naše mediálne portfólio považujeme za skonsolidované a hlavný dôraz venujeme stratégii dovnútra našich firiem," dodal hovorca skupiny.

Skupina J&T už jednu televíziu má

Svoj mediálny dom na Slovensku postavila aj finančná skupina J&T, ktorá už vlastní televíziu Joj. Takisto v súvislosti s touto skupinou sa v médiách objavovali informácie o možnom záujme o televíziu Markíza. Jej predstavitelia však tieto špekulácie nekomentujú."J&T tradične komentuje len uzatvorené obchody. Či o niečom rokuje, alebo nie, prípadne či má o niečo záujem, zásadne nekomentuje," odpovedal agentúre SITA hovorca skupiny Maroš Sýkora.Central European Media Enterprises prevádzkuje televízne stanice v piatich krajinách strednej a východnej Európy. Spoločnosť v júli 2007 odkúpila 20 % v TV Markíza od spoločnosti Media Invest, spol. s r. o. CME informovala, že touto transakciou sa stala 100-percentným vlastníkom spoločnosti Markíza - Slovakia, spol. s r. o. ktorá je prevádzkovateľom licencie na vysielanie TV Markíza. Okrem samotnej televízie Markíza na Slovensku prevádzkuje aj televízie Doma, Dajto a Markíza International.