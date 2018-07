Na rakúskom zámku Schloss Hof bude špeciálny program pre Slovákov

Na zámku Schloss Hof. Foto: Mgr. Silvia Bodláková/TASR Foto: Mgr. Silvia Bodláková/TASR

Bratislava 3. júla (TASR) – Počas štátneho sviatku sv. Cyrila a Metoda bude vo štvrtok 5. júla na prihraničnom rakúskom zámku Schloss Hof špeciálny deň pre slovenských návštevníkov. Tí sa k nemu môžu dostať aj bratislavskou MHD či na bicykli, keď z Devínskej Novej Vsi prejdú cez Most slobody a ihneď prídu k východnej bráne areálu barokového zámku.informuje sprievodkyňa Annamária Dudášová.Podľa nej okrem príjemného relaxu možno v areáli objavovať krásy minulosti a súčasnosti. Aj odbornými prehliadkami po barokových terasovitých záhradách s architektonickými skulptúrami a vodnými prvkami. Nebudú chýbať ukážky umeleckých remesiel v autentických dielňach.Deti môžu zábavnou prehliadkou spoznať život na zámku, užiť si prezliekanie do atraktívnych dobových kostýmov. Tiež zajazdiť si na poníkoch, zblízka spoznať aj kŕmiť rôzne zvieratá či rozvíjať kreatívneho ducha počas tvorivých aktivít v Detskom a rodinnom svete v objekte Bäckenhof.Pre všetkých návštevníkov je k dispozícii nová vzdelávaco-informatívna výstava o pestovaní a stravovaní Čo svet JE? – Zmysel a zmyselnosť, ktorú tiež možno absolvovať so slovenským sprievodcom.dodala Dudášová.