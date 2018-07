Ilustračná snímka. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. júla (TASR) - Slovenská pošta chce kúpiť triediacu linku na balíky. Na zákazku vyhlásila súťaž, o ktorej informovala vo vestníku verejného obstarávania. Cenu za triediacu linku predpokladá pošta vo výške takmer štyri milióny eur bez dane z pridanej hodnoty.Dodávateľ, ktorý vzíde zo súťaže, by mal teda pošte dodať zariadenie na triedenie balíkových zásielok vrátane súvisiaceho príslušenstva a návodov na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku.Zároveň by mal vykonať montáž a uviesť zariadenie do prevádzky, tiež zaškoliť obsluhu a údržbu a vykonávať záručné opravy. Triediaca linka má byť určená pre prevádzku pošty vo Zvolene. Zákazka nebude spolufinancovaná z eurofondov.