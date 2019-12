Na rekonštrukciu kaštieľa v Rusovciach vyčlenili o 4,5 mil. eur viac

Po rokoch chátrania sa kaštieľ v bratislavskej mestskej časti Rusovce konečne dočká obnovy. Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky bude stáť viac ako 75 miliónov bez DPH. Vzácna budova bude slúžiť na reprezentačné účely pre ústavných činiteľov, niektoré časti areálu budú prístupné aj pre verejnosť. V prípade kaštieľa sa ráta s komplexnou rekonštrukciou exteriérov kaštieľa, jeho fasád či stavebných zásahov vrátane inžinierskych sietí. V interiéri kaštieľa sa zachovajú a obnovia všetky historické výmaľby, povrchy stien a stropov. Na snímke exteriér kaštieľa 19. júna 2018 v bratislavskej mestskej časti Rusovce. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 18. decembra (TASR) – Náklady na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky (NKP) kaštieľa v Rusovciach budú podľa rozpočtu o vyše štyri a pol milióna eur vyššie. Vyplýva to z aktualizovaného návrhu na zabezpečenie financovania rekonštrukcie NKP Rusovce vrátane priľahlého areálu, ktorý v stredu schválila vláda.Celkový rozpočet sa zo sumy 75.264.173 eur zvyšuje na 79.987.377 eur. „” ozrejmil Úrad vlády SR v predloženom materiáli. Najvýznamnejšie zvýšenie investícií si vyžiada rekonštrukcia kaštieľa, kde dochádza k predpokladanému zvýšeniu z 54.864.316 eur na 59.471.569 eur. ÚV ďalej avizuje, že skutočná potreba finančných prostriedkov bude známa po ukončení procesu verejného obstarávania, v rámci ktorého sa predpokladá dosiahnutie úspor oproti rozpočtu spracovaného dodávateľom projektovej dokumentácie.Rekonštrukciu by mal zrealizovať štát zo zdrojov štátneho rozpočtu, termín je stanovený do konca 2024. Na začiatku novembra 2019 sa v areáli parku začali realizovať arboristické práce, ako súčasť celkovej rekonštrukcie NKP.Kaštieľ bude po rekonštrukcii slúžiť na reprezentatívne účely na najvyššej úrovni, čeľadník i park budú k dispozícii verejnosti, pre ktorú bude tak sprístupnených 81 percent obnoveného areálu s celkovou rozlohou 16 hektárov. V budove čeľadníka má byť i sobášna sieň, prízemie objektu poskytne priestor pre múzeum, komunitné centrum a reštauráciu. Historické záhrady sa majú vrátiť do podoby, akú mali na začiatku 20. storočia. V plánoch je obnoviť zachovanú časť terasovej záhrady aj s fontánou, terasy na východnej i južnej časti kaštieľa, dva altánky i polkruhovú kamennú lavicu so stolom. Pribudnú i nová zeleň, osvetlenie a mobiliár.Kaštieľ v Rusovciach s parkom je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Je v správe Úradu vlády SR. Zámer pokračovať v jeho obnove schválil kabinet v auguste 2012.