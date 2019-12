Pri prestrelke vo väznici v Paname zahynulo 12 väzňov

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Panama 18. decembra (TASR) - Celkovo 12 mŕtvych a približne desiatka zranených väzňov je výsledkom prestrelky, ktorá vypukla v utorok vo väznici v hlavnom meste Panamy. Tlačová agentúra AP to uviedla s odvolaním sa na vyjadrenia panamských predstaviteľov.K násilnostiam došlo v bloku väznice La Joyita, kde boli umiestnení členovia jedného z miestnych gangov. Na mieste udalosti následne našli päť pištolí a tri pušky. Predpokladá sa, že tieto zbrane boli do väznice prepašované.Zástupca riaditeľa panamskej polície Alexis Muňoz povedal, že takéto pašovanie je dlhodobo problémom a "existuje mnoho spôsobov", ako sa môžu zbrane dostať do väzníc.Panamské ministerstvo vnútra uviedlo, že príslušníci väzenskej stráže ani iní zamestnanci väznice La Joyita pri prestrelke neutrpeli zranenia. Takisto nie je známe, že by niektorý z väzňov unikol na slobodu.