Piatok 3.10.2025
03. októbra 2025
Na rekonštrukciu komunikácií v obciach s rómskymi komunitami pôjde 14,6 milióna eur – VIDEO
Tagy: Marginalizované rómske komunity (MRK) nenávratný finančný príspevok Rekonštrukcia Rómske komunity Výzva
Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity schválil 51 žiadostí o nenávratný finančný príspevok na infraštruktúru v obciach z Atlasu ...
3.10.2025 (SITA.sk) - Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity schválil 51 žiadostí o nenávratný finančný príspevok na infraštruktúru v obciach z Atlasu rómskych komunít. Celkovo pôjde na opravu miestnych komunikácií 14,6 milióna eur.
„Ide o rekonštrukciu alebo dobudovanie základnej infraštruktúry, ktoré majú zabezpečiť zlepšenie bezpečnosti a prístupu k občianskej vybavenosti a bývaniu pre obyvateľov obcí, predovšetkým obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít,“ informovala Miriam Žiaková z Kancelárie splnomocnenca vlády pre rómske komunity.
Rekonštrukciou prejde viac ako 36 kilometrov obecných ciest a 11 kilometrov chodníkov. Pribudne aj cez osem kilometrov nových obecných ciest a chodníkov.
Výzvu s celkovou alokáciou 59,3 milióna eur, z toho 50,4 milióna eur zo zdrojov EÚ, vyhlásil úrad splnomocnenca na konci júna 2024. Alokácia výzvy bola rozdelená do štyroch oblastí, a to pitná voda a kanalizácie, nakladanie s odpadmi, miestne komunikácie a projektová dokumentácia. Doručených bolo 418 žiadostí o nenávratný finančný príspevok za viac ako 160 miliónov eur, z toho v oblasti „miestne komunikácie“ to bolo rekordných 301 žiadostí v objeme 131,3 milióna eur.
Zo žiadostí, ktoré neboli schválené z dôvodu nedostatku alokácie, vytvoria zásobník projektov pripravený na schválenie v prípade navýšenia zdrojov na túto oblasť. O výsledkoch v prípade žiadostí predložených v prvej výzve budú prijímatelia informovaní v najbližších dňoch.
Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity doposiaľ schválil 116 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v objeme 23 milióna eur. Z toho bolo 12,7 milióna eur na pitnú vodu a kanalizácie, 3,3 milióna eur na nakladanie s odpadmi a sedem miliónov eur na projektovú dokumentáciu.
Zdroj: SITA.sk - Na rekonštrukciu komunikácií v obciach s rómskymi komunitami pôjde 14,6 milióna eur – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
