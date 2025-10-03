Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 3.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Stela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

03. októbra 2025

Na rekonštrukciu komunikácií v obciach s rómskymi komunitami pôjde 14,6 milióna eur – VIDEO


Tagy: Marginalizované rómske komunity (MRK) nenávratný finančný príspevok Rekonštrukcia Rómske komunity Výzva

Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity schválil 51 žiadostí o nenávratný finančný príspevok na infraštruktúru v obciach z Atlasu ...



Zdieľať
c 16 min 676x439 3.10.2025 (SITA.sk) - Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity schválil 51 žiadostí o nenávratný finančný príspevok na infraštruktúru v obciach z Atlasu rómskych komunít. Celkovo pôjde na opravu miestnych komunikácií 14,6 milióna eur.

Rekonštrukcia


„Ide o rekonštrukciu alebo dobudovanie základnej infraštruktúry, ktoré majú zabezpečiť zlepšenie bezpečnosti a prístupu k občianskej vybavenosti a bývaniu pre obyvateľov obcí, predovšetkým obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít,“ informovala Miriam Žiaková z Kancelárie splnomocnenca vlády pre rómske komunity.

Rekonštrukciou prejde viac ako 36 kilometrov obecných ciest a 11 kilometrov chodníkov. Pribudne aj cez osem kilometrov nových obecných ciest a chodníkov.

Výzvu s celkovou alokáciou 59,3 milióna eur, z toho 50,4 milióna eur zo zdrojov, vyhlásil úrad splnomocnenca na konci júna 2024. Alokácia výzvy bola rozdelená do štyroch oblastí, a to pitná voda a kanalizácie, nakladanie s odpadmi, miestne komunikácie a projektová dokumentácia. Doručených bolo 418 žiadostí o nenávratný finančný príspevok za viac ako 160 miliónov eur, z toho v oblasti „miestne komunikácie“ to bolo rekordných 301 žiadostí v objeme 131,3 milióna eur.

Zásobník projektov


Zo žiadostí, ktoré neboli schválené z dôvodu nedostatku alokácie, vytvoria zásobník projektov pripravený na schválenie v prípade navýšenia zdrojov na túto oblasť. O výsledkoch v prípade žiadostí predložených v prvej výzve budú prijímatelia informovaní v najbližších dňoch.

Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity doposiaľ schválil 116 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v objeme 23 milióna eur. Z toho bolo 12,7 milióna eur na pitnú vodu a kanalizácie, 3,3 milióna eur na nakladanie s odpadmi a sedem miliónov eur na projektovú dokumentáciu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Na rekonštrukciu komunikácií v obciach s rómskymi komunitami pôjde 14,6 milióna eur – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Marginalizované rómske komunity (MRK) nenávratný finančný príspevok Rekonštrukcia Rómske komunity Výzva
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
V Janove otvorili nový honorárny konzulát, prebiehajú aj diskusie o možnom leteckom spojení medzi Janovom a Bratislavou – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Colníci na východnej hranici odhalili tisíce cigariet aj stovky litrov alkoholu – FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 