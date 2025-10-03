|
Piatok 3.10.2025
Denník - Správy
03. októbra 2025
V Janove otvorili nový honorárny konzulát, prebiehajú aj diskusie o možnom leteckom spojení medzi Janovom a Bratislavou – VIDEO, FOTO
Prezident Peter Pellegrini v piatok otvoril nový honorárny konzulát v Janove. Honorárnou konzulkou SR v Janove sa stala Raffaella Poggio, s ktorou prezident slávnostne prestrihol ...
3.10.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini v piatok otvoril nový honorárny konzulát v Janove. Honorárnou konzulkou SR v Janove sa stala Raffaella Poggio, s ktorou prezident slávnostne prestrihol pásku nového honorárneho konzulátu a odhalil tabuľu konzulátu.
„Nesmierne sa teším, že sa počet našich honorárnych konzulátov v Taliansku postupne zvyšuje, že sa nám darí nachádzať skvelých ľudí, ktorí majú veľmi dobré kontakty ako na biznis, tak aj vládne štruktúry, pretože severné Taliansko je naozaj jedným z najbohatších regiónov Talianska,“ povedal prezident.
Nová honorárna konzulka, vzhľadom na svoje skúsenosti a kontakty, bude podľa Pellegriniho vedieť urobiť veľmi veľa pre rozvoj spolupráce medzi Ligúriou a Slovenskom v oblastiach, ako napríklad ekonomika, cestovný ruch, turizmus či kultúra.
Prezident sa počas návštevy honorárneho konzulátu SR v Janove prihovoril hosťom v talianskom jazyku. Ako vo svojom príhovore podotkol, Janov je mestom nádherných palácov, z ktorých každý rozpráva svoj vlastný príbeh jedinečnosti a krásy.
„Dôkazom toho je aj tento palác – Pallazzo Giò Saluzzo, v ktorom sídli honorárny konzulát pod vedením pani Raffaelly Poggio,“ dodal Pellegrini s presvedčením, že otvorenie honorárneho konzulátu dodá nový impulz rozvoju, posilneniu a napĺňaniu mnohých úspešných projektov medzi Slovenskom a Ligúriou.
Honorárna konzulka Poggio nevníma otvorenie konzulátu len ako inštitucionálny akt, ale aj ako konkrétny prejav vzájomnej dôvery medzi Slovenskom a Talianskom, ktorá je založená na hospodárskych aj ľudských väzbách. Ako priblížila, k Slovensku má veľmi dobrý vzťah. Spresnila, že jej manžel pôsobil ako generálny konzul SR v Lombardii a naučil ju pred dvadsiatimi rokmi milovať Slovensko. Dnes už tak zdieľajú spoločnú misiu.
„Ako honorárna konzulka sa zaväzujem posilňovať inštitucionálne vzťahy a podporovať hospodárske a kultúrne príležitosti medzi našimi krajinami,“ doplnila Poggio.
Prezident vyzdvihol, že Janov je významný prístav. „Je tu jedno z prvých finančných miest v Európe, univerzita a skvelé výskumné inštitúcie. Som preto veľmi rád, že popri otvorení nového konzulátu v Janove máme možnosť mať so sebou aj podnikateľov či Slovenskú akadémiu vied, pretože je dôležité túto časť Talianska viac priblížiť Slovensku a naopak,“ povedal prezident.
Súčasne informoval, že prebiehajú diskusie o možnom leteckom spojení medzi Janovom a Bratislavou, čo by ešte viac zjednodušilo vzájomnú výmenu.
Zdroj: SITA.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
