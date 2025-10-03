Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 3.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Stela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

03. októbra 2025

V Janove otvorili nový honorárny konzulát, prebiehajú aj diskusie o možnom leteckom spojení medzi Janovom a Bratislavou – VIDEO, FOTO


Tagy: bilaterálna spolupráca Konzulát Prezident SR

Prezident Peter Pellegrini v piatok otvoril nový honorárny konzulát v Janove. Honorárnou konzulkou SR v Janove sa stala Raffaella Poggio, s ktorou prezident slávnostne prestrihol ...



Zdieľať
3524897a 727f 4fe8 83f2 e303d103712f 676x507 3.10.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini v piatok otvoril nový honorárny konzulát v Janove. Honorárnou konzulkou SR v Janove sa stala Raffaella Poggio, s ktorou prezident slávnostne prestrihol pásku nového honorárneho konzulátu a odhalil tabuľu konzulátu.

Rozvoj spolupráce


„Nesmierne sa teším, že sa počet našich honorárnych konzulátov v Taliansku postupne zvyšuje, že sa nám darí nachádzať skvelých ľudí, ktorí majú veľmi dobré kontakty ako na biznis, tak aj vládne štruktúry, pretože severné Taliansko je naozaj jedným z najbohatších regiónov Talianska,“ povedal prezident.

Nová honorárna konzulka, vzhľadom na svoje skúsenosti a kontakty, bude podľa Pellegriniho vedieť urobiť veľmi veľa pre rozvoj spolupráce medzi Ligúriou a Slovenskom v oblastiach, ako napríklad ekonomika, cestovný ruch, turizmus či kultúra.

Prezident sa počas návštevy honorárneho konzulátu SR v Janove prihovoril hosťom v talianskom jazyku. Ako vo svojom príhovore podotkol, Janov je mestom nádherných palácov, z ktorých každý rozpráva svoj vlastný príbeh jedinečnosti a krásy.




„Dôkazom toho je aj tento palác – Pallazzo Giò Saluzzo, v ktorom sídli honorárny konzulát pod vedením pani Raffaelly Poggio,“ dodal Pellegrini s presvedčením, že otvorenie honorárneho konzulátu dodá nový impulz rozvoju, posilneniu a napĺňaniu mnohých úspešných projektov medzi Slovenskom a Ligúriou.

Možné letecké spojenie


Honorárna konzulka Poggio nevníma otvorenie konzulátu len ako inštitucionálny akt, ale aj ako konkrétny prejav vzájomnej dôvery medzi Slovenskom a Talianskom, ktorá je založená na hospodárskych aj ľudských väzbách. Ako priblížila, k Slovensku má veľmi dobrý vzťah. Spresnila, že jej manžel pôsobil ako generálny konzul SR v Lombardii a naučil ju pred dvadsiatimi rokmi milovať Slovensko. Dnes už tak zdieľajú spoločnú misiu.

„Ako honorárna konzulka sa zaväzujem posilňovať inštitucionálne vzťahy a podporovať hospodárske a kultúrne príležitosti medzi našimi krajinami,“ doplnila Poggio.

Prezident vyzdvihol, že Janov je významný prístav. „Je tu jedno z prvých finančných miest v Európe, univerzita a skvelé výskumné inštitúcie. Som preto veľmi rád, že popri otvorení nového konzulátu v Janove máme možnosť mať so sebou aj podnikateľov či Slovenskú akadémiu vied, pretože je dôležité túto časť Talianska viac priblížiť Slovensku a naopak,“ povedal prezident.

Súčasne informoval, že prebiehajú diskusie o možnom leteckom spojení medzi Janovom a Bratislavou, čo by ešte viac zjednodušilo vzájomnú výmenu.




Zdroj: SITA.sk - V Janove otvorili nový honorárny konzulát, prebiehajú aj diskusie o možnom leteckom spojení medzi Janovom a Bratislavou – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bilaterálna spolupráca Konzulát Prezident SR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ceny nehnuteľností na Slovensku od roku 2010 stúpli o 105 %
<< predchádzajúci článok
Na rekonštrukciu komunikácií v obciach s rómskymi komunitami pôjde 14,6 milióna eur – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 