Na Rely Košice triumfoval Koči, získal titul majstra SR

Martin Koči, archívna snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

b>Absolútne poradie 44. ročníka Rely Košice:



1. Koči – Mozner (Škoda Fabia R5) 1.18:23,8 hod., 2. Gavlák – Horniaček (Škoda Fabia R5)+ 1:33,0 min., 3. Drotár – Ferencz (Škoda Fabia R5) + 2:16,3, 4. Béreš – Šintál (Mitsubishi Lancer Evo IX) + 2:18,8, 5. Konečný - Lejko (Subaru WRX Sti) + 5:12,5



Doterajší majstri v ére samostatného Slovenska



5 titulov: Jozef Béreš ml

4 tituly: Stanislav Chovanec (ČR), Grzegorz Grzyb (Poľ.)

3 tituly: Václav Pech (ČR)

2 tituly: Jozef Béreš, Pavel Valoušek (ČR)

1 titul: Igor Drotár, Enrico Bertone (Tal.), Janusz Kulig (Poľ.), Tibor Cserhalmi, Jaroslav Melichárek, Martin Koči

Košice 22. októbra (TASR) - Slovenský automobilový pretekár Martin Koči so spolujazdcom Radovanom Moznerom triumfovali na 44. ročníku Rely Košice a získali titul majstrov Slovenska. Ich najväčší konkurenti Poliaci Grzegorz Grzyb a Boguslaw Browinski museli odstúpiť už v úvodnej etape.Na košickej rely sa očakával súboj o absolútne prvenstvo medzi posádkami Koči - Mozner a Grzyb - Browinski. Poľská dvojica však doplatila na technickú poruchu a tak bolo o majstrovi Slovenska rozhodnuté už po prvej etape. Koči s Moznerom však potvrdili vysoké ambície aj víťazstvom v jedenástich z celkových trinástich rýchlostných skúšok. Na štart sa postavilo celkovo 33 posádok slovenského šampionátu, ktoré absolvovali dve etapy. Koči s Moznerom mali pred košickou rely rovnaký počet bodov ako Grzyb s Browinskim, preto sa pozornosť sústredila na ich súboj.Technické problémy poľskej dvojice však Kočimu uľahčili cestu za premiérovým titulom absolútneho slovenského majstra.uviedol Koči. Na druhom mieste v absolútnom poradí napokon skončili Peter Gavlák s Emilom Horniačkom.poznamenal Gavlák.Škvrnou na inak vydarenom podujatí bola nehoda českej posádky Vratko Kubík - Ivan Řihánek. Tí na svojom Peugeote 208 R2 vyleteli z trate a skončili v strome v blízkosti cesty. Jazdci zostali zakliesnení v aute, neskôr ich previezli do nemocnice, no po nevyhnutných vyšetreniach ich prepustili.