Video: Dopredu som vedel, čo urobím, opísal Stoch svoj víťazný priamy kop

LIBEREC 22. októbra - Slovenský futbalový krídelník Miroslav Stoch zariadil víťazstvo Slavie Praha v nedeľňajšom dueli 12. kola českej Fortuna ligy 2018/2019 v Liberci (1:0).

Slavia Praha vedie tabuľku

Na podobný gól si nepamätá

Dvadsaťdeväťročný rodák z Nitry už v 3. min krásnou strelou z priameho kopu vystrelil hosťom tri body, ktoré ich posunuli na líderskú pozíciu v tabuľke pred Viktoriu Plzeň. "Dopredu som vedel, čo urobím," prezradil Stoch pre oficiálnu stránku "zošívaných".Účastník MS 2010 aj ME 2016 zaznamenal v tejto ligovej sezóne už päť gólov. "Čísla sú v pohode, určite lepšie ako minulý rok na jeseň. Stále je čo zlepšovať, a tak verím, že to číslo ešte porastie," doplnil niekdajší hráč FC Chelsea či Twente Enschede.Slavia zvíťazila pod Ještědom v ligovom zápase po takmer štyroch rokoch. Predtým naposledy sa z triumfu v Liberci tešila ešte 21. februára 2015."Zo začiatku to vyzeralo, že to ide úplne perfektne. Dali sme gól a približne v 10. min prišla červená karta pre súpera. Dovtedy sa nám hralo dobre, ale potom akoby nám to zviazalo nohy. Nebol to z našej strany ideálny výkon, ale máme tri body. Dlho sme v Liberci nevyhrali. Myslím si, že sme mali veľa šancí, dvakrát sme trafili brvno. Aj ja som tam mal dve alebo tri príležitosti. Liberec nemal žiadnu vyloženú, ale klobúk dolu pred nimi, ako to ´odjazdili´. Nebolo poznať, že hrali bez vylúčeného hráča," skonštatoval Stoch.Pri otázke, či niekedy strelil podobný gól, odvetil: "Ešte nie. Nepamätám sa, kedy som naposledy kopal štandardku z takej blízkosti. Skúsil som to a som strašne rád, že to skončilo v sieti."