Na rezorte zdravotníctva pokračujú rokovania s lekárskymi odborármi

Na Ministerstve zdravotníctva SR pokračujú v utorok rokovania s Lekárskym odborovým združením (LOZ). Rieši sa avizovaná téma reformy vzdelávania lekárov. Šéf odborárov Peter Visolajský pred rokovaním potvrdil, že prišli s vlastným návrhom.





"Na reformu vzdelávania lekárov sme nachystali už znenie zákonných úprav. Ministerstvo to nespravilo, spravili sme to my," uviedol Visolajský s tým, že ich stačí schváliť v parlamente.Nerozumie ultimátu zo strany vlády k otázke platov. "Nerozumiem, v čom je ultimátum, keď dnes ideme riešiť otázky vzdelávania," skonštatoval Visolajský. Tvrdí tiež, že takéto kroky situácii neprospievajú a "rozbíjajú" snahu o konštruktívny dialóg. "Výsledkom takýchto útokov je nárast napätia medzi lekármi a návrhy ďalších výpovedí. Ako príklad môžeme uviesť nových 32 výpovedí lekárov v Prešove," priblížil. LOZ podľa neho trvá na ústupkoch v otázke platov, ktoré predstavilo cez víkend."Včera sme dostali ústny prísľub, že sumou približne 300 miliónov eur oddlžia štátne nemocnice. Keď sa na to dali zrazu nájsť peniaze, nerozumieme, prečo je problém nájsť 40 miliónov eur na personálnu stabilizáciu nemocníc," poznamenal šéf odborárov. Neodpovedal, či sú ochotní ustúpiť ešte viac a prijať finálnu ponuku vlády.Minister financií Igor Matovič (OĽANO) po pondelkovom (21. 11.) rokovaní s LOZ informoval, že v otázke platov stále nie je dohoda a lekárski odborári majú do utorka do 12.00 h povedať, či ustúpia v platových požiadavkách.