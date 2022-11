DATART má svoju predajňu už aj vo Zvolene!

Otvorenie predajne DATART s množstvom výhod

Zvolenská predajňa DATARTu so službami na úrovni

22.11.2022 (Webnoviny.sk) - Predajca elektroniky DATART otvára novú predajňu v OC Klokan Zvolen. Príďte využiť mimoriadne zľavy, darčeky a ďalšie výhody už 23. novembra 2022 do nových priestorov DATARTu.Do slovenskej siete značky DATART , popredného česko-slovenského predajcu elektroniky a domácich spotrebičov pribudne ďalšia moderná predajňa. Zákazníci ju nájdu v novom OC Klokan Zvolen. Čaká tu na nich množstvo atraktívnych produktov za mimoriadne lákavé ceny."Snažíme sa byť stále bližšie k našim zákazníkom. Teší nás, že zvolenská predajňa je už druhou otvorenou prevádzkou v banskobystrickom kraji. Obľúbená služba RÝCHLART bude samozrejmosťou aj vo Zvolene. Vďaka nej si zákazníci vyzdvihnú svoje elektro už do 30 minút od objednania na novej predajni úplne zadarmo," hovorí marketingová riaditeľka DATARTu, Sabina Boudová.Novootvorený DATART si pre svojich prvých zákazníkov prichystal množstvo akcií a širokú ponuku elektrospotrebičov za bezkonkurenčné ceny, ktoré budú platiť od 23. do 27. novembra 2022 alebo do vypredania zásob. Všetkých zákazníkov tiež privítame extra zľavou 10 % na veľké a malé spotrebiče, budú môcť využiť možnosť nákupu na splátky bez navýšenia či získať ďalšie kupóny so zľavami na nákup v celkovej hodnote až 500 €. Počas týchto dní sa jednoznačne oplatí prísť. Navyše, v novom OC Klokan Zvolen pred predajňou DATARTu budú návštevníkov 23. novembra 2022 v deň slávnostného otvorenia vítať hostesky, môžu si tam dať dobrú kávu a návštevu obchodu si užijú aj deti, pre ktoré budú pripravené darčeky.V predajni s plochou 440 m2 sú zastúpené všetky hlavné kategórie elektrospotrebičov. Ide najmä o televízory, notebooky, mobily či kuchynské spotrebiče a ďalšie elektro. "Tak, ako všetky naše predajne, aj táto ponúka dobré priestorové usporiadanie a vysokú úroveň služieb," konštatuje Sabina Boudová. Cieľom je, aby sa tu zákazníci cítili príjemne a dobre sa orientovali, mali pohodlný prístup k vystaveným výrobkom a zároveň rýchlo vyzdvihli tovar objednaný cez internet.Zvolenská predajňa DATART bude pre širokú verejnosť dostupná od 9:00 do 20:00 hod., a to od pondelka do nedele. Na zákazníkov novej predajne sa teší celý tím elektrošpecialistov, ktorý je pripravený kvalifikovane poradiť a odpovedať na všetky otázky týkajúce sa produktov a služieb značky DATART.Informačný servis