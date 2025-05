Na rokovaniach o Ukrajine v Turecku bude americký minister zahraničia Marco Rubio

13.5.2025 (SITA.sk) - Na tohtotýždňových rokovaniach o vojne na Ukrajine v Turecku sa zúčastní americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Povedal to prezident USA Donald Trump „Rozhovory sa v Turecku sa budú konať koncom tohto týždňa, pravdepodobne vo štvrtok, a mohli by priniesť celkom dobré výsledky,“ povedal Trump počas návštevy Rijádu a dodal: „Pôjde tam Marco.“Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval, aby na rokovania do Istanbulu prišiel Vladimir Putin . Kremeľ sa k tejto výzve odmietol vyjadriť.„Ruská strana sa naďalej pripravuje na rokovania naplánované na štvrtok. To je všetko, čo môžeme v tejto chvíli povedať. V tejto chvíli nemáme v úmysle sa ďalej vyjadrovať,“ povedal v utorok novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov