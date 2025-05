Zelenskyj prezradil, o čom sa chystá rozprávať s Putinom

13.5.2025 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že ak sa jeho rozhovor s kremeľským vodcom Vladimirom Putinom uskutoční, bude rokovať o úplnom prímerí. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.„Urobíme všetko pre to, aby sa toto stretnutie uskutočnilo," povedal v utorok Zelenskyj v rozhovore s novinármi. „Práve s ním musím rokovať o prímerí. Pretože on je jediný, kto o tom rozhoduje," dodal. Schôdzka by sa mohla konať vo štvrtok v Istanbule.Zelenskyj zároveň vyhlásil, že ak Putin počas rokovaní prejaví ochotu k bezpodmienečnému prímeriu, otvorí sa tým cesta k podrobnejším rozhovorom o ukončení celej vojny.