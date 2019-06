Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini (uprostred v pozadí) počas výjazdového rokovania vlády SR v Michalovciach 26. júna 2019. Foto: TASR – Roman Hanc Foto: TASR – Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Michalovce 26. júna (TASR) – Na rozvoj okresu Michalovce pôjde 1,6 milióna eur. Je to o 600.000 eur viac, ako pôvodne vláda plánovala. Kabinet o tom rozhodol na výjazdovom rokovaní v Michalovciach. Na tlačovej konferencii o tom informoval podpredseda vlády pre investície a informatizáciu SR Richard Raši (Smer-SD).Dôvodom je veľkosť okresu a počet obyvateľov žijúcich v ňom." vysvetlil rozhodnutie Raši.Celkovo tak vláda v okrese finančne podporí 71, a nie plánovaných 63 projektov. V prípade troch pôvodných aktivít došlo len k zvýšeniu dotácie (chodníky a miestne komunikácie v Horovciach, Trnave pri Laborci a Veľkých Kapušanoch).Najviac financií zostane v Michalovciach, 200.000 eur pôjde na vybudovanie križovatky Hollého ulica – Sládkovičova ulica – Partizánska ulica. Mestu dodatočne priklepli aj prostriedky na vybudovanie kruhovej križovatky pred hotelom Družba a Michalovce budú môcť vybudovať aj futbalové ihrisko s umelou trávou pri Základnej škole VI.zhodnotil pridelenú finančnú pomoc primátor mesta Viliam Zahorčák s tým, že keďže sú Michalovce európskym mestom športu na rok 2019, uvítal aj dotáciu na rozvoj športovej infraštruktúry. Zároveň skonštatoval, že o ďalšiu finančnú výpomoc do tejto oblasti od štátu sa bude mesto uchádzať aj v budúcnosti.Z pôvodného balíka pre okres získalo mesto Strážske čiastku 50.000 eur na obnovu klziska, Veľké Kapušany 75.000 eur na rekonštrukciu námestia s výstavbou okružnej križovatky.Väčšina príspevkov pre obce je určená ne rekonštrukcie verejných budov, chodníkov a miestnych komunikácií. Sumu 20.000 eur na výstavbu chodníkov a miestnych komunikácií získali obce Ižkovce, Malé Raškovce a Oborín. Za rovnaký balík budú môcť v Budinciach zrekonštruovať kultúrny dom, šatne na futbalovom ihrisku v obci Krišovská Liesková, v Maťovských Vojkovciach postaviť javisko, v Ptrukši rozšíriť verejné osvetlenie, vo Vojanoch zvýšiť energetickú účinnosť budovy obecného úradu a v Zemplínskych Kopčanoch zrealizovať vybudovanie ústredného kúrenia v budove obecného úradu.Na realizáciu svojich projektov získali od vlády vďaka akčnému plánu financie v rozmedzí od 1000 do 5000 eur i záujmové združenia a cirkvi pôsobiace v okrese.Medzi dodatočne podporené projekty patrí nezisková organizácia v Klokočove prevádzkujúca školu pre deti s autizmom, športový klub Zemplín Michalovce, Matica slovenská, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a jazdecký klub Milénium. V rámci 600.000-eurového zvýšenia sa tiež uvoľnili financie na riešenie havarijného stavu miestnych komunikácií v obci Veľké Raškovce.Finančné prostriedky majú byť uvoľnené do 31. augusta.