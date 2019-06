Vláda schválila akčný plán okresu Michalovce, chce vytvoriť 824 miest

Na snímke zľava predseda vlády SR Peter Pellegrini a podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši počas výjazdového rokovania vlády SR v Michalovciach 26. júna 2019. Foto: TASR – Roman Hanc Foto: TASR – Roman Hanc

Michalovce 26. júna (TASR) - Vláda SR v stredu na výjazdovom rokovaní v Michalovciach schválila akčný plán (AP) pre tento okres. Do roku 2022 by v ňom malo vzniknúť 824 pracovných miest. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) na tlačovej konferencii potvrdil, že do regiónu by mali putovať investície vo výške takmer 77 miliónov eur. Z toho sa predpokladá krytie z programov spolufinancovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) vo výške 72,5 milióna eur.Celková výška regionálneho príspevku podľa zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov bude na úrovni 4,415 milióna eur.spresnil vicepremiér s tým, že Michalovský okres má veľmi ambiciózny plán. Pokiaľ sa podľa neho podarí peniaze vyčerpať, bude to mať výrazný vplyv na zvýšenie kvality života v tomto okrese.Vývoj na trhu práce v okrese Michalovce má v posledných rokoch pozitívnu tendenciu. Ako sa uvádza v schválenom návrhu dokumentu Akčný plán rozvoja okresu Michalovce, celkový počet uchádzačov o zamestnanie (UoZ) ku koncu roka 2018 bol v okrese 6380 ľudí, v súčasnosti dosahuje evidovaná nezamestnanosť 8,8 percenta. Z viac ako 6000 UoZ je podľa ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) 2700 ľudí, ktorí majú len základné vzdelanie.povedal. V okrese je podľa jeho slov 1367 voľných pracovných miest.Richter zároveň upozornil, že v trende, ktorý bol v tomto regióne zaužívaný, rezort nebude pokračovať.povedal s tým, že kontrolu zdvojnásobia.dodal.Ako uviedol primátor Michaloviec Viliam Zahorčák, na rokovaní prezentoval názor, že by bolo vhodné riešiť aj to, aby mladí ľudia neodchádzali za prácou do iných regiónov. Možnosť vidí napríklad v nasmerovaní investora do tohto regiónu, ktorý ponúkne viac ako len manuálnu, relatívne málo platenú prácu.uviedol s tým, že zároveň sú si vedomí aj potreby vytvoriť pre ľudí príležitosti na bývanie či kultúrne a spoločenské vyžitie.uzavrel primátor.Okres Michalovce bol zaradený Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny do zoznamu najmenej rozvinutých okresov 19. októbra 2018. Okrem AP vláda tradične schválila aj uvoľnenie a následné rozdelenie jedného milióna eur zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Tradičnú sumu zvýšila o ďalších 600.000 eur.