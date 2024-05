Na rozvoj športovej infraštruktúry poputuje 35 miliónov eur, majú sa rovnomerne rozdeliť medzi regióny

Najväčší počet žiadostí

Financie sa prerozdelia medzi regióny

27.5.2024 (SITA.sk) - Na rozvoj športovej infraštruktúry poputuje vyše 35 miliónov eur. Alokácia bola navýšená o 18 miliónov eur, rozdelí sa pomerne medzi všetky regióny. Ako uviedlo Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR , prostriedky boli navýšené vzhľadom na to, že Fond na podporu športu zaznamenal v rámci výzvy určenej na rozvoj športovej infraštruktúry INFRA 4 od regiónov historický záujem.„Fond na podporu športu dostal historicky najviac žiadostí, my sme preto navýšili rozpočet celkovo na 35,4 milióna eur, ktoré sa pomerne rozdelia do regiónov naprieč Slovenskom. Naším cieľom je rozvíjať športovú infraštruktúru tak, aby sa mladé talenty mohli rozvíjať vo všetkých kútoch Slovenska,“ vysvetlil minister Dušan Keketi (nom. SNS ).Doplnil, že podporených bolo 73 projektov. Najvyššia suma, a to vyše 5 miliónov eur by mala smerovať do Bratislavského kraja, kde bude podporených päť projektov. Nasledujú Prešovský a Banskobystrický kraj. Najviac podporených projektov, a to 13 je v Trenčianskom kraji.Ministerstvo ocenilo i zmenu kľúča na prerozdeľovanie prostriedkov pomerne medzi regióny, v závislosti od ich veľkosti. To by malo prispieť i k znižovaniu regionálnych rozdielov, čo je deklarované i v programovom vyhlásení vlády.„Fond tak učinil vzhľadom na enormný záujem zo strany regiónov, eviduje 225 žiadostí v celkovej výške 79,1 milióna eur," uviedlo ministerstvo a poznamenalo, že medzi žiadosťami dominovali tie regionálne.„Kým v minulosti končilo najviac financií v bratislavskom kraji, dnes sa pomerne rozdelia medzi regióny," doplnil rezort cestovného ruchu a športu. Jeho šéf Keketi priblížil, že medzi podporenými projektmi sa nachádzajú napríklad multifunkčná hala v Rožňave, plaváreň v Liptovskom hrádku či tenisová hala v Žiline.