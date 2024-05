Organizácie vyzvali kandidátov do eurovolieb, aby prijali záväzok pre lepšiu ochranu zvierat. Zatiaľ sa pripojilo 46 z nich

10 kľúčových tém v oblasti ochrany zvierat

Signatárov a signatárky Sľubu pre zvieratá budú zverejňovať

27.5.2024 (SITA.sk) - Organizácie na ochranu zvierat prostredníctvom kampane Voľte za zvieratá vyzvali kandidátov na poslancov Európskeho parlamentu EP ), aby sa zaviazali urobiť viac pre ochranu zvierat v Európskej únii EÚ ), ak budú zvolení. Na Slovensku túto kampaň realizujú organizácie Sloboda zvierat Humánny pokrok . Podľa týchto organizácii takýto záväzok na Slovensku doposiaľ prijalo 46 kandidátov.Podľa organizácií táto kampaň vyzýva kandidátov na prijatie takzvaného sľubu pre zvieratá, ktorý zahŕňa 10 kľúčových tém v oblasti ochrany zvierat. Tie by sa podľa nich mali naliehavo riešiť zmenou právnych predpisov EÚ. Predpisy by sa mali týkať prepravy živých hospodárskych zvierat, používania zvierat vo vede a výskume, welfare rýb a vodných druhov, ochrany voľne žijúcich zvierat, dovozu produktov živočíšneho pôvodu z tretích krajín či dobrých životných podmienok spoločenských zvierat.Ďalej by sa mal zakázať chov kožušinových zvierat a predaj kožušín na trhu EÚ, ako aj klietkové chovy v poľnohospodárstve. Témy sa tiež týkajú udržateľnosti produkcie potravín, ako aj požiadavky na vymenovanie komisára EÚ pre dobré životné podmienky zvierat.„Sloboda zvierat a Humánny pokrok budú až do moratória na stránke Voltezazvierata.sk uvádzať signatárov a signatárky Sľubu pre zvieratá, a vyzývať voličov, aby vo voľbách do EP mali na pamäti ochranu zvierat a to, ktorí kandidáti a kandidátky sa zaviazali pracovať v prospech zvierat,“ uviedla Silvia Čaňová zo Slobody zvierat. Zároveň dodala, že ju teší koľko veľa kandidátov zo Slovenska sa podpísalo za záväzok.Podľa Lucie Tupej z Humánneho pokroku si aj ľudia na Slovensku prajú, aby boli zvieratá lepšie chránené. „Dosiahnuť to môžeme jedine tak, že budeme voliť kandidátov a kandidátky, ktorí načúvajú verejnosti a nie je im ľahostajné utrpenie zvierat,” povedala Tupá.