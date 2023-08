Na Ružičku čaká podľa experta kľúčový ročník v Calgary, má motiváciu na lepšie výkony

Nedostával veľa priestoru

31.8.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový útočník Adam Ružička z tímu Calgary Flames v zámorskej NHL bude podľa experta Ryandyho Sportaka z magazín The Hockey News ťažiť zo zmeny na poste hlavného trénera „plameňov".Dvadsaťštyriročný Bratislavčan zároveň vstupuje do posledného roku zmluvy, čo bude pre neho podľa Sportaka dobrá motivácia podávať v sezóne 2023/2024 lepšie výkony.Ružička nedostával v ostatnej sezóne veľa priestoru v prvom tíme Flames od trénera Darryla Suttera , no naznačil svoj potenciál. Keď hrával pravidelne, tak bol produktívny.V základnej časti odohral 44 z 82 zápasov a nazbieral v nich 20 bodov (6+14). V zmluve má ešte jeden rok s platom 762-tisíc dolárov.„V prvých 25 zápasoch strelil 6 gólov a získal 20 bodov, no v ďalších 19 nebodoval a potom bol zdravý náhradník," pripomenul Sportak nevyrovnanosť výkonov Ružičku. Vidí však v ňom potenciál.„Je kandidát na pozíciu centra vo štvrtom útoku a má všetko potrebné na to, aby bol dobrý útočník. Mali by mu pomôcť nový tréner a tiež motivácia, keďže po sezóne bude obmedzený voľný hráč. Nasledujúci ročník bude pre neho rozhodne zásadný," myslí si expert.