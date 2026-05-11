Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 11.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Blažena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

11. mája 2026

Na rýchlostnej ceste R4 sa prevrátil kamión, úsek musia dočasne uzavrieť – FOTO


Tagy: Dopravné obmedzenia Rýchlostná cesta R4

Vodič kamiónu jazdil v pravom jazdnom pruhu, pričom sa zrejme plne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke, následne zišiel mimo vozovku, kde sa jazdná súprava ...



Zdieľať
nehoda kamiona na rychlostnej ceste r4 676x451 11.5.2026 (SITA.sk) - Vodič kamiónu jazdil v pravom jazdnom pruhu, pričom sa zrejme plne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke, následne zišiel mimo vozovku, kde sa jazdná súprava prevrátila.


Polícia upozorňuje na dočasnú uzáveru na rýchlostnej ceste R4, v úseku medzi 8. a 9. kilometrom. Ako na sociálnej sieti spresnilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, uzávera potrvá približne od 11:00 do 12:00.

„Dôvodom je vyprosťovanie havarovaného kamióna. Po jeho vyprostení zostane uzavretý pravý jazdný pruh z dôvodu prekládky nákladu. Obmedzenie môže trvať približne 5 až 6 hodín,” uvádza polícia a na vodičov apelovala, aby v danom úseku zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny polície, rátať musia aj so zdržaním.

K škodovej udalosti došlo na diaľničnom úseku R4 v smere od Šebastoviec na Milhosť. Jazdná súprava sa pri nej prevrátila na bok. „Podľa doterajších zistení vodič jazdil v pravom jazdnom pruhu, pričom sa zrejme plne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke. Následne zišiel mimo vozovku, kde sa jazdná súprava prevrátila,” uviedla polícia. Vodič po nehode skončil v nemocnici, kam bol prevezený na kontrolné vyšetrenie. Dychovú skúšku na alkohol mal negatívnu.


Zdroj: SITA.sk - Na rýchlostnej ceste R4 sa prevrátil kamión, úsek musia dočasne uzavrieť – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravné obmedzenia Rýchlostná cesta R4
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Cudzinecká polícia v hlavnom meste sa sťahuje, verejnosť si celý týždeň nevybaví agendu
<< predchádzajúci článok
Začal sa súd v kauze Očistec, prišli všetci desiati obžalovaní

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 