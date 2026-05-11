Pondelok 11.5.2026
Meniny má Blažena
11. mája 2026
Na rýchlostnej ceste R4 sa prevrátil kamión, úsek musia dočasne uzavrieť – FOTO
Vodič kamiónu jazdil v pravom jazdnom pruhu, pričom sa zrejme plne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke, následne zišiel mimo vozovku, kde sa jazdná súprava ...
11.5.2026 (SITA.sk) - Vodič kamiónu jazdil v pravom jazdnom pruhu, pričom sa zrejme plne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke, následne zišiel mimo vozovku, kde sa jazdná súprava prevrátila.
Polícia upozorňuje na dočasnú uzáveru na rýchlostnej ceste R4, v úseku medzi 8. a 9. kilometrom. Ako na sociálnej sieti spresnilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, uzávera potrvá približne od 11:00 do 12:00.
„Dôvodom je vyprosťovanie havarovaného kamióna. Po jeho vyprostení zostane uzavretý pravý jazdný pruh z dôvodu prekládky nákladu. Obmedzenie môže trvať približne 5 až 6 hodín,” uvádza polícia a na vodičov apelovala, aby v danom úseku zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny polície, rátať musia aj so zdržaním.
K škodovej udalosti došlo na diaľničnom úseku R4 v smere od Šebastoviec na Milhosť. Jazdná súprava sa pri nej prevrátila na bok. „Podľa doterajších zistení vodič jazdil v pravom jazdnom pruhu, pričom sa zrejme plne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke. Následne zišiel mimo vozovku, kde sa jazdná súprava prevrátila,” uviedla polícia. Vodič po nehode skončil v nemocnici, kam bol prevezený na kontrolné vyšetrenie. Dychovú skúšku na alkohol mal negatívnu.
Zdroj: SITA.sk - Na rýchlostnej ceste R4 sa prevrátil kamión, úsek musia dočasne uzavrieť – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Cudzinecká polícia v hlavnom meste sa sťahuje, verejnosť si celý týždeň nevybaví agendu
Začal sa súd v kauze Očistec, prišli všetci desiati obžalovaní
