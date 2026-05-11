Pondelok 11.5.2026
Meniny má Blažena
11. mája 2026
Cudzinecká polícia v hlavnom meste sa sťahuje, verejnosť si celý týždeň nevybaví agendu
Všetky úkony budú vybavené už na novej adrese na Račianskej ulici. Oddelenie cudzineckej polície
11.5.2026 (SITA.sk) - Všetky úkony budú vybavené už na novej adrese na Račianskej ulici.
Oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru v Bratislave sa presúva do nových priestorov na Račianskej 62. Ako v tejto súvislosti informovala hovorkyňa policajného prezídia Lea Vilhanová, v súvislosti so sťahovaním bude pracovisko od pondelka 11. mája do nedele 17. mája pre verejnosť dočasne úplne uzavreté.
„Cudzinci, ktorí boli v uvedenom období (11., 13. a 15. mája) objednaní na vybavenie na pôvodnú adresu na Regrútskej 4, budú mať svoje termíny automaticky presunuté na 26. mája. Všetky úkony budú vybavené už na novej adrese na Račianskej ulici. O tejto zmene budú dotknuté osoby informované prostredníctvom e-mailu, ktorý uviedli pri rezervácii,“ uviedla Vilhanová.
Informáciu o zmene adresy dostanú podľa nej e-mailom aj ostatní klienti, ktorí majú rezervovaný termín po 18. máji a ktorých sa presun týka. „Od 18. mája budú všetky služby poskytované výhradne na novej adrese,“ doplnila hovorkyňa
Polícia odporúča v tejto súvislosti klientom, aby si pred návštevou cudzineckej polície skontrolovali aktuálne informácie k svojmu termínu a riadili sa pokynmi uvedenými v doručenej e-mailovej komunikácii.
Zdroj: SITA.sk - Cudzinecká polícia v hlavnom meste sa sťahuje, verejnosť si celý týždeň nevybaví agendu © SITA Všetky práva vyhradené.
