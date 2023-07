Na samite BRICS sa zúčastnia lídri všetkých piatich členských štátov, Putinova prítomnosť bola predmetom diskusie

Putinova účasť na samite

14.7.2023 (SITA.sk) - Na augustovom samite skupiny piatich rozvojových ekonomík sveta BRICS sa zúčastnia lídri všetkých členských štátov - Brazílie, Číny, Indie, Ruska i hostiteľskej Juhoafrickej republiky. Referuje o tom web Kyiv Independent s odvolaním sa na Eyewitness News.„Očakávajte množstvo hláv štátov. Ale čo je dôležité, päť hláv štátov BRICS sa zúčastnia na samite,“ povedal Stavros Nicolaou z obchodnej rady BRICS na štvrtkovom zasadnutí tohto orgánu v Sandtone neďaleko Johannesburgu.O potenciálnej účasti ruského vodcu Vladimira Putina na augustovom samite sa intenzívne diskutovalo, keďže Medzinárodný trestný súd (ICC) v marci vydal zatykač na ruského vodcu Vladimira Putina za jeho rolu pri únosoch detí do Ruska počas vojny na Ukrajine Juhoafrická republika je signatárom Rímskeho štatútu ICC, ktorý vyžaduje zatknutie každého, na koho ICC vydal zatykač. To postavilo juhoafrického prezidenta Cyrila Ramaphosu , ktorý si buduje úzke vzťahy s Moskvou, pred dilemu, ako zvládnuť Putinovu návštevu.Pretória ponúkala diplomatickú imunitu všetkým hosťom samitu a údajne sa pokúsila odradiť ruského vodcu, aby prišiel osobne. Počas stretnutia obchodnej rady BRICS Ramaphosa potvrdil, že samit sa uskutoční v prezenčnej forme. „Povrávalo sa, že by to mohol byť online samit, ale nie. Bude to tvárou v tvár, z očí do očí,“ povedal Ramaphosa, no Putinovu účasť priamo nekomentoval.