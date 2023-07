Zem zaznamenala najteplejší jún v histórii, lepšie na tom nie sú ani svetové oceány

Najdlhší uchovávateľ záznamov

Najhorúcejšie obdobie v histórii

14.7.2023 (SITA.sk) - Otepľujúca sa Zem zaznamenala najteplejší jún v histórii. Svetové oceány zároveň dosiahli teplotné rekordy už tretí mesiac po sebe. Vo štvrtok to oznámil americký Národný úrad pre oceány a atmosféru (NOAA) Júnový celosvetový priemer 16,55 stupňa Celzia bol o 1,05 stupňa Celzia nad priemerom 20. storočia. Podľa NOAA bol prvý letný mesiac globálne o viac ako jeden stupeň Celzia teplejší ako zvyčajne.Iné systémy na monitorovanie počasia, ako napríklad NASA , Berkeley Earth a európsky Copernicus , už minulý mesiac označili za najhorúcejší jún v histórii, NOAA je však zlatým štandardom na uchovávanie záznamov s údajmi starými 174 rokov až do roku 1850.Prvá polovica roku 2023 bola podľa NOAA tretím najhorúcejším obdobím od januára do júna v histórii, po rokoch 2016 a 2020. NOAA tvrdí, že je 20-percentná šanca, že rok 2023 bude najhorúcejším rokom v histórii, pričom v prípade budúceho roka je to ešte pravdepodobnejšie.