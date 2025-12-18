Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 18.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Sláva, Slávka
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

18. decembra 2025

Na samite v Bruseli sa rozhodne aj o vojenskej pôžičke pre Ukrajinu. Môj názor poznáte, odkázal Fico – FOTO


Tagy: Európsky samit Pôžička Premiér Slovenskej republiky Rozpočet Európskej únie Vojna na Ukrajine

Rokovania lídrov členských štátov Európskej únie v Bruseli vstúpili do rozhodujúcej fázy a na stole sú témy, ktoré budú formovať podobu únie na celé ďalšie desaťročie. ...



Zdieľať
fico 1 676x451 18.12.2025 (SITA.sk) - Rokovania lídrov členských štátov Európskej únie v Bruseli vstúpili do rozhodujúcej fázy a na stole sú témy, ktoré budú formovať podobu únie na celé ďalšie desaťročie. Jednou z nich je viacročný finančný rámec EÚ na roky 2028 až 2034, ktorý podľa premiéra Roberta Fica vyvoláva tradičné, no o to tvrdšie spory medzi krajinami, ktoré do rozpočtu viac prispievajú, a štátmi, ktoré z neho viac čerpajú.

Času má viac než dosť


Slovensko patrí do druhej skupiny a podľa predsedu vlády preto musí byť v rokovaniach dôsledné a pripravené presadzovať svoje kľúčové záujmy. Fico po rokovaniach uviedol, že diskusie o rozpočte boli dlhé a náročné, hoci ironicky poznamenal, že času na vyjednávanie má momentálne viac než dosť.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Sarkasticky som poznamenal, že mám dosť času na vyjednávanie, keďže nám na letisku rozbili vládne lietadlo a oprava bude trvať riadne dlho,“ povedal premiér z Bruselu. Za týmto odľahčeným komentárom však stojí vážna agenda, v ktorej ide o miliardy eur a o schopnosť krajín, ako je Slovensko, financovať svoje rozvojové potreby aj po roku 2027.

Slovenské priority v rokovaniach sú podľa Fica jasne definované. Ťažiskom má byť podpora poľnohospodárov a zachovanie dostatočných zdrojov na znižovanie regionálnych rozdielov, ktoré zostávajú jednou z hlavných ekonomických výziev krajiny. V kontexte pripravovaného rozpočtu ide o citlivú tému, keďže rastú tlaky na nové výdavky EÚ, od obrany cez bezpečnosť až po splácanie spoločných záväzkov z minulých rokov.

Starý známy problém


Premiér zdôraznil potrebu kompromisov, bez ktorých sa rokovania nemôžu posunúť dopredu. Podľa jeho slov sa opäť naplno ukázal „starý známy problém medzi čistými prispievateľmi do rozpočtu EÚ a čistými príjemcami z rozpočtu“, ktorý komplikuje hľadanie dohody.

Samit však nekončí len pri rozpočte. Do finále sa dostáva aj rozhodovanie o vojenskej pôžičke pre Ukrajinu, ktorá rozdeľuje členské štáty politicky aj hodnotovo. Robert Fico avizoval, že v tejto otázke bude presadzovať svoj dlhodobo známy, odlišný postoj.

Teraz ideme do finále, rozhodnúť o vojenskej pôžičke pre Ukrajinu. Môj názor poznáte, tak mi držte palce, aby ma nedefenestrovali za suverénny, odlišný postoj,“ odkázal premiér.


Zdroj: SITA.sk - Na samite v Bruseli sa rozhodne aj o vojenskej pôžičke pre Ukrajinu. Môj názor poznáte, odkázal Fico – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Európsky samit Pôžička Premiér Slovenskej republiky Rozpočet Európskej únie Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Sudkyňa Záleská príde o časť platu, sústavne sa dopúšťa porušovania svojich povinností

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 